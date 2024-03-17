Путин стал похож на хорька, а ватников не переделать: карикатурист Игорь Поночевный

Его антипутинские карикатуры взорвали интернет еще десять лет назад. Тогда он рисовал крымнашистов и путинистов от имени семилетнего мальчика Алеши Ступина из подмосковного города Реутов. Сегодня мальчик вырос, и автор не скрывает своего лица. Rus.Postimees поговорил с художником из Калифорнии Игорем Поночевным.
Выпускник ленинградского художественного училища имени Серова много лет не брал в руки краски, пока в 2014 году Россия не оккупировала Крым. Тогда и родился мальчик Алеша Ступин и его рисунки с ликующей гопотой, которые полюбили и противники Путина, и те, кого некоторые называют термином "ватники". В большом интервью Игорь Поночевный рассказал Rus.Postimees о фанатах Путина в США, миссии карикатуриста и своем отношении к путинистам Эстонии.
- Игорь, рад сообщить, что у нас с вами есть общие друзья, которые с вами учились в 80-е в училище имени Серова. Помнят вас. Передают привет.
- Спасибо. Но я сам плохо помню то время. Помню, что с нами недолго учился Виктор Цой.
- Вы знаете, что в Таллинне есть люди, которые ментально все еще живут в СССР?
- В Америке то же самое. Я как переехал сюда, окунулся в прошлое. Люди ходят с барсетками в спортивных штанах! Все жутко провинциальное.
- Только вслух такое нельзя говорить!
- Это сейчас нельзя. А в 2015, когда я приехал, я много писал об этом. Местные очень бесились. Но это люди моего поколения. Они в России не были лет 25. И они так и живут в том времени. Для них еще актуальным воспоминанием остается спирт Royal (улыбается).