Вс, 17.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

У посольства РФ будут проверять документы граждан России

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Посольство России в Латвии
Посольство России в Латвии Фото: Ieva Lūka/LETA

Государственная полиция и Государственная пограничная охрана в воскресенье у посольства РФ будут строго контролировать соблюдение условий пребывания граждан России в Латвии, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В воскресенье граждане России будут принимать участие в так называемых "выборах" президента РФ.

Сотрудники Государственной пограничной охраны проверят действительность удостоверения личности каждого избирателя, действительность документа, подтверждающего право на проживание - визы или вида на жительство - и законность пребывания человека в Латвии.

Если люди откажутся назвать себя и не предоставят информацию должностным лицам, не выполнят законные требования должностных лиц или совершат другие правонарушения, они будут задержаны, и их ответственность будет оценена по всей строгости закона.

В эти выходные латвийские службы работают в усиленном режиме.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх