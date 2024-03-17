У посольства РФ будут проверять документы граждан России

В воскресенье граждане России будут принимать участие в так называемых "выборах" президента РФ.

Сотрудники Государственной пограничной охраны проверят действительность удостоверения личности каждого избирателя, действительность документа, подтверждающего право на проживание - визы или вида на жительство - и законность пребывания человека в Латвии.

Если люди откажутся назвать себя и не предоставят информацию должностным лицам, не выполнят законные требования должностных лиц или совершат другие правонарушения, они будут задержаны, и их ответственность будет оценена по всей строгости закона.

В эти выходные латвийские службы работают в усиленном режиме.

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