Минздрав предлагает: при незнании латышского языка пациент должен сам обеспечить перевод

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") ранее уже призывал закрепить в законе о правах пациентов использование государственного языка в медицинских учреждениях.

Предложения парламентского секретаря Минздрава предусматривают дополнить уже существующую в законе норму тем, что пациент должен предоставлять информацию медикам на государственном языке. Уже существующую норму дополняли бы словами "на государственном языке", было бы установлено, что если состояние здоровья пациента это допускает, он обязан активно участвовать в лечении и в пределах своих возможностей и знаний на государственном языке предоставлять лечащему врачу более детально установленную законом информацию в связи с обеспечением лечения.

Кроме того, поданное Минздравом предложение предусматривает дополнение закона о правах пациентов новой нормой о том, что если пациенту непонятна информация, предоставленная медицинским лицом, или пациент не может предоставить медицинскому лицу необходимую информацию из-за недостаточного знания государственным языком, пациент будет обязан сам обеспечить перевод.

В обосновании поправок Уршульский поясняет, что с учетом ведущихся в обществе дискуссий об укреплении использования госязыка, по мнению Минздрава, в законопроекте необходимо установить регулирование использования госязыка между медицинским лицом и пациентом.

Минздрав поясняет, что в случаях, если пациент не владеет государственным языком, он был бы обязан обеспечить перевод, который может оказать любое приближенное к пациенту лицо, которое понимает предоставленную медицинским лицом информацию и способно ее истолковать и преподнести пациенту в понятном виде, а также эту услугу может оказать переводчик, услуги которого оплачивает пациент.

Предлагаемая норма улучшит взаимосвязь пациента и медицинского лица в процессе лечения, отмечает парламентский секретарь Минздрава.

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