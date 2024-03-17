В Кишиневе посольство РФ забросали коктейлями Молотова

Мужчина перекинул через забор посольства две емкости с зажигательной смесью, сообщила полиция. Пострадавших в результате нападения нет.

54-летний гражданин Молдавии, сообщивший, что у него есть и российское гражданство, был немедленно задержан для допроса.

Свои действия задержанный обосновал недовольством действиями российских властей, сообщила полиция.

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