В Кишиневе посольство РФ забросали коктейлями Молотова

Полиция Молдовы задержала мужчину, который в воскресенье, 17 марта, забросал коктейлями Молотова посольство России в Кишиневе.
Мужчина перекинул через забор посольства две емкости с зажигательной смесью, сообщила полиция. Пострадавших в результате нападения нет.
54-летний гражданин Молдавии, сообщивший, что у него есть и российское гражданство, был немедленно задержан для допроса.
Свои действия задержанный обосновал недовольством действиями российских властей, сообщила полиция.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!