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В Кишиневе посольство РФ забросали коктейлями Молотова

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Задержанный мужчина, который забросал посольство России в Кишиневе коктейлями Молотова
Задержанный мужчина, который забросал посольство России в Кишиневе коктейлями Молотова Фото: Dumitru Doru/Epa

Полиция Молдовы задержала мужчину, который в воскресенье, 17 марта, забросал коктейлями Молотова посольство России в Кишиневе.

Мужчина перекинул через забор посольства две емкости с зажигательной смесью, сообщила полиция. Пострадавших в результате нападения нет.

54-летний гражданин Молдавии, сообщивший, что у него есть и российское гражданство, был немедленно задержан для допроса.

Свои действия задержанный обосновал недовольством действиями российских властей, сообщила полиция.

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