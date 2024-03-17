Фото ⟩ Ринкевич: свободу и независимость нужно защищать и отстаивать каждый день

Обращаясь к участникам, Ринкевич отметил, что день памяти национального движения сопротивления отмечается 17 марта уже несколько лет подряд. Президент Латвии напомнил, что 80 лет назад Центральный совет Латвии принял меморандум с призывом восстановить фактический суверенитет Латвии и восстановить латвийское правительство еще во время немецкой оккупации.

Пять лет спустя в Иле латышские и литовские национальные партизаны вели ожесточенную борьбу с советскими оккупантами, с чекистами, напоминая, что искра свободы жива, сказал президент Латвии.

Сегодня их память чтят, отметил Ринкевич, поблагодарив всех, кто боролся и хранил память о независимости страны в долгие годы советской оккупации и в итоге вернул ее.

Галерея: Эдгар Ринкевич на акции памяти национальных партизан у бункера в Иле.

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