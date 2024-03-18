С понедельника день стал длиннее ночи

В понедельник солнце в Риге взошло в 6:30 утра, а зайдет в 18:34 - день будет длиться около 12 часов и 4 минут.

Равноденствие и начало астрономической весны наступит 20 марта в 5:06. День становится длиннее ночи несколькими днями ранее, так как восход и закат - это момент, когда на горизонте появляется или исчезает верхний край солнечного диска, а не его центр. На продолжительность светового дня также влияет преломление света в атмосфере.