В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, Рижская Восточная клиническая больница приглашает всех, у кого более трех недель наблюдается кашель, усталость и слабость, получить бесплатную консультацию специалистов по болезням легких и пройти обследование на туберкулез, сообщила агентству LETA пресс-секретарь больницы Илга Намниеце.
Для тех, кто кашляет: в Риге можно пройти обследование на туберкулез и получить бесплатные консультации
Консультации и обследования будут доступны 19, 21 и 22 марта с 12:00 до 15:00 и записаться на них можно по телефону 23227970, а с собой нужно взять паспорт или ID-карту.
Получить консультации и пройти обследования можно в амбулаторном отделении Центра туберкулеза и болезней легких Восточной больницы на ул. Лиелвардес, 68 в Риге (корпус № 7).
Как отметили в больнице, туберкулез по-прежнему не утратил своей актуальности в Латвии. Часто пациенты обращаются в Центр туберкулеза и болезней легких уже с тяжелыми и прогрессирующими формами заболевания, при этом причиной является их низкая информированность о симптомах заболевания.
Туберкулез и сегодня остается одним из самых серьезных инфекционных заболеваний. Ежедневно в мире от туберкулеза умирает в среднем 4400 человек, а около 30 000 человек заболевают им.
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