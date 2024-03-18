Для тех, кто кашляет: в Риге можно пройти обследование на туберкулез и получить бесплатные консультации

Консультации и обследования будут доступны 19, 21 и 22 марта с 12:00 до 15:00 и записаться на них можно по телефону 23227970, а с собой нужно взять паспорт или ID-карту.

Получить консультации и пройти обследования можно в амбулаторном отделении Центра туберкулеза и болезней легких Восточной больницы на ул. Лиелвардес, 68 в Риге (корпус № 7).

Как отметили в больнице, туберкулез по-прежнему не утратил своей актуальности в Латвии. Часто пациенты обращаются в Центр туберкулеза и болезней легких уже с тяжелыми и прогрессирующими формами заболевания, при этом причиной является их низкая информированность о симптомах заболевания.

Туберкулез и сегодня остается одним из самых серьезных инфекционных заболеваний. Ежедневно в мире от туберкулеза умирает в среднем 4400 человек, а около 30 000 человек заболевают им.

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