Ошибки, которые мы совершаем, пытаясь избавиться от заусенцев

Заусенцы - это мелкие трещины кожи вокруг ногтей. Хотя по расположению и твердости они могут напоминать сломанный ноготь, на самом деле это отслоившаяся кожа. "Практически каждый человек в своей жизни сталкивался с заусенцами, и зачастую первое действие людей, особенно детей, — как можно быстрее избавиться от них, выдергивая их или прогрызая зубами. Обычным результатом являются ранки, острая боль, иногда кровотечение и язвочки. Причиной такой ответной реакции организма является расположение заусенцев. Нервы и кровеносные сосуды вокруг корня ногтя расположены очень близко к верхнему слою кожи, поэтому небольшие трещины и повреждения могут вызвать резкую боль и дискомфорт, а также зацепиться за одежду, вызывая более обширные трещины.