Ошибки, которые мы совершаем, пытаясь избавиться от заусенцев

Под воздействием различных факторов кожа вокруг ногтей может травмироваться, а в тех случаях, когда в организме не хватает некоторых жизненно важных витаминов или минералов, процесс регенерации кожи может быть затруднен. Одной из самых распространенных проблем кожи рук, доставляющих дискомфорт и неудобства, является образование заусенцев. По мере отделения кожи окружающая область может опухнуть, краснеть и болеть. Как правильно ухаживать за кожей вокруг ногтей и избавиться от заусенцев рассказывает Арта Богданова, консультант по красоте от Apotheka.
Заусенцы - это мелкие трещины кожи вокруг ногтей. Хотя по расположению и твердости они могут напоминать сломанный ноготь, на самом деле это отслоившаяся кожа. "Практически каждый человек в своей жизни сталкивался с заусенцами, и зачастую первое действие людей, особенно детей, — как можно быстрее избавиться от них, выдергивая их или прогрызая зубами. Обычным результатом являются ранки, острая боль, иногда кровотечение и язвочки. Причиной такой ответной реакции организма является расположение заусенцев. Нервы и кровеносные сосуды вокруг корня ногтя расположены очень близко к верхнему слою кожи, поэтому небольшие трещины и повреждения могут вызвать резкую боль и дискомфорт, а также зацепиться за одежду, вызывая более обширные трещины.
Регулярное образование заусенцев на ногах не требует обращения к врачу-специалисту, но в ситуациях, когда они не заживают и воспаление переходит на ноготь или далее на пальцы, в случаях, когда ноготь начинает менять цвет или по медицинским показаниям наблюдается сильное кровотечение, а также при наличии упомянутых симптомов есть сахарный диабет, целесообразно обратиться к дерматологу, который порекомендует курс лечения для снижения и предотвращения инфекции",
- объясняет Арта Богданова.
Семь наиболее распространенных причин появления заусенцев
Срывание заусенца. Таким образом, заражению подвергается весь ноготь, создавая возможность для формирования заусенца на более широкой площади.
Контакт с химическими веществами. Регулярный и ежедневный контакт кожи рук с дезинфицирующими средствами на основе спирта, ацетоном, средствами для мытья посуды и бытовыми чистящими средствами, хлорированной водой или химикатами на рабочем месте делает кожу сухой и шершавой. Для ухода за сухой, чувствительной и атопичной кожей особенно важно выбирать нежные кремовые моющие средства.
Чтобы снизить вероятность появления заусенцев, необходимо после каждого мытья наносить на кожу увлажняющий или питательный крем для восстановления защитного барьера.
Глубокая обрезка кутикулы. Кутикула – это небольшая складка кожи возле корня ногтя, выполняющая важную защитную функцию, не позволяющая бактериям и другим инородным телам повредить корень ногтя. В процессе отслоения омертвевшего слоя кутикулы ноготь может начать трескаться и воспаляться, в результате чего снижается прочность ногтевого корня, или иммунитет, и образуются заусенцы. Чтобы этого избежать, рекомендуется регулярно увлажнять кутикулу и срезать отмершие клетки тонким слоем, не задевая здоровый слой эпидермиса, либо доверить эту процедуру мастеру маникюра.
Неправильный уход за ногтями.
Слишком коротко обрезав ноготь, а также неправильные движения во время спиливания – подпиливая ноготь может быть травмирована кожа вокруг ногтя, что стать одной из причин образования заусенцев.
Травма. Травмы, полученные возле ногтя, например порез бумагой или ранение пальца, может способствовать растрескиванию кожи и образованию заусенцев. Кожу рук необходимо защищать во время занятий спортом, занимаясь хобби, а также в путешествиях, при необходимости используя перчатки и увлажняя кожу рук.
Недостаток фолиевой кислоты (В9) и витамина С в организме. Регулярное образование заусенцев может свидетельствовать о недостаточном количестве витаминов в организме.
Витамин С способствует выработке коллагена в организме, замедляя старение кожи, а фолиевая кислота помогает регенерации клеток.
Влияние погодных условий. Осенью и зимой, в том числе под воздействием отопления, кожа становится сухой и склонной к растрескиванию. Сухость кожи может возникнуть и из-за быстрой смены климатической зоны. Сухость кожи способствует образованию заусенцев.
Как избавиться от заусенца
"Ни в коем случае нельзя поддаваться дурной привычке и желанию вырвать заусенец или, того хуже, грызть его зубами! При уходе за заусенцами следует соблюдать тщательную гигиену и увлажнение кожи.
Прежде всего, обязательно следует вымыть руки, нанести увлажняющий крем для рук, чтобы заусенцы или твердые отделившиеся участки кожи стали мягкими и их было бы легче обработать.
Чтобы смягчить кожу, можно держать руки в теплой или чуть теплой воде с маслами или ромашковым чаем. Затем кожу следует высушить и аккуратно подрезать заусенец чистыми маникюрными ножницами или специальными кусачками, а затем обработать противовоспалительными или успокаивающими средствами. Для увлажнения кожи вокруг ногтей подойдут различные масла, например, розмариновое (уменьшает отек, лечит инфицированный участок), лавандовое (успокаивает), примулы вечерней, кокосовое, миндальное, оливковое и другие. Алоэ вера и эхинацея из натуральных растений будут целебными, а лосьоны и кремы из ассортимента косметики, содержащие пантенол, жирные кислоты омега-3 и омега-6, глицерин, мочевину и липиды, увлажнят и восстановят защитный барьер кожи", - советует Арта Богданова, консультант Apotheka.
Профилактические меры по защите кожи рук
- Увлажняйте кожу рук каждый день. На ночь рекомендуется наносить густой питательный крем и масло для кутикулы.
- Надевайте перчатки при использовании абразивов и раздражителей кожи.
- Избегайте использования ацетона при снятии лака с ногтей. Более трудоемким процессом, но с меньшим раздражающим действием на кожу вокруг ногтей, будет снятие лака перекисью водорода, растительными маслами или лимонным соком.
- Избегайте частого и глубокого срезания кутикулы.
- Избегайте чрезмерно частого мытья рук абразивными моющими средствами.
- Принимая душ или ванну, используйте теплую или чуть теплую воду. Горячая вода повреждает и сушит внешний защитный слой кожи.
- Регулярно следите за влажностью воздуха в помещениях и при необходимости увлажняйте его дополнительно. Лишь при уровне в 40-55% влажности воздуха в помещениях удается поддерживать оптимальный уровень влажности и в коже. В отопительный сезон влажность воздуха в помещениях зачастую не превышает 20%, поэтому требуется дополнительное увлажнение.
- Укрепляйте свой иммунитет, принимая витамины и минералы, необходимые вашему организму. При необходимости рацион можно дополнить пищевыми добавками, важными для восстановления водного баланса кожи, витаминами А, С, Е, а также фолиевой кислотой.
Статья подготовлена в сотрудничестве с Apotheka.