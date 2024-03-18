Банды в столице Гаити грабят богатые районы: погибли не менее 12 человек

Бандиты грабили дома в районах, где после вспышки насилия 29 февраля в основном сохранялся мир. Фотограф AP видел тела по меньшей мере 12 мужчин в различных местах вблизи разграбленных территорий.

Нападения вызывают опасения, что бандитское насилие не прекратится, хотя премьер-министр Гаити Ариэль Анри согласился уйти в отставку и освободить место для переходной администрации.

Электрическая компания Гаити заявила сегодня, что четыре подстанции в столице и других местах "были разрушены и стали совершенно бесполезными". В результате часть Порт-о-Пренса осталась без электричества. Компания заявила, что хакеры также украли важные документы, кабели, аккумуляторы и другие предметы.

Лидеры стран Карибского бассейна помогают Гаити сформировать переходный совет. Первоначально предполагалось, что в нем будет семь членов с правом голоса. Но одна политическая партия Гаити отклонила предложенное место, а другая партия все еще спорит о том, кого следует назначить в совет.

Между тем, развертывание поддерживаемых ООН кенийских полицейских сил для борьбы с бандами на Гаити было отложено, поскольку Кения заявила, что будет ждать, пока не будет создан переходный совет.

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