Анархия в Гаити. Что происходит в стране, которую захватили вооруженные банды

Джимми Шеризье по кличке Барбекю - один из самых влиятельных бандитов Фото: Getty Images

Отряды полиции, которые значительно уступают бандитам по численности и не отличаются высоким моральным духом, не могут воспрепятствовать мародерам и погромщикам. Один из участков в Порт-о-Пренсе был сожжен, около него остаются сгоревшие полицейские машины.

Однако жителям города все же приходится выходить из своих домов, несмотря на воцарившийся хаос и присутствие на улицах вооруженных людей.

Несколько торговцев на соседнем рынке сказали Би-би-си, что у просто них нет другого выбора. «У меня трое детей, и я для них и за маму, и за папу, — говорит Джослин (это псевдоним). — Так что я просто обязана идти и торговать. Вчера пришли вооруженные люди и украли все наши деньги. Многие торговцы все потеряли. Но нельзя оставаться дома, когда надо прокормить троих».

«Я до смерти боюсь, когда выхожу на улицу, — говорит более пожилая женщина, торгующая фруктами. — Все время думаю — а что если меня застрелят? Кто тогда побеспокоится о моих детях? У меня нет семьи, которая может помочь».

Что может сделать международное сообщество

Проблему Гаити будут обсуждать участники экстренного саммита Карибского сообщества (региональная группа стран Центральной и северо-восточной Южной Америки), который собирается на соседней Ямайке.