Фото ⟩ "Знак качества?": брусчатки с именем Иварс в Риге все больше

"Зовут ли самого работника Иварс или же это знак качества?" - подписан снимок на странице izdzirdēts Rīgā в Facebook. Фото также было опубликовано и в группе "Кенгарагс".

В 2021 году фото с трамвайных путей возле Музея истории Латвийской железной дороги (возле Национальной библиотеки за Каменным мостом) опубликовал депутат Рижской думы Лаурис Эренпрейс. Тогда пользователи Сети оценили проделку укладчика брусчатки.

IVARS ir labs bruģētājs 👍 pic.twitter.com/ELDGBAdANI — Lauris Ērenpreiss (@Laurisrenpreis1) November 9, 2021

В комментариях под постом в Facebook люди пишут, что это далеко не первый раз, когда слово Ivars можно найти на брусчатке. В частности, сообщается еще об одной подписи - на Воздушном мосту по направлению к центру.

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