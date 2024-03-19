Вт, 19.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото ⟩ "Знак качества?": брусчатки с именем Иварс в Риге все больше

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: facebook.com/riga.izdzirdets

Еще в 2021 году пользователи Twitter заметили на брусчатке в Риге слово Ivars (имя Иварс) - на трамвайных путях возле Музея истории Латвийской железной дороги. Теперь же в Сети появилось новое фото с предполагаемым именем укладчика - на улице Латгалес (бывшая Маскавас). 

"Зовут ли самого работника Иварс или же это знак качества?" - подписан снимок на странице izdzirdēts Rīgā в Facebook. Фото также было опубликовано и в группе "Кенгарагс". 

В 2021 году фото с трамвайных путей возле Музея истории Латвийской железной дороги (возле Национальной библиотеки за Каменным мостом) опубликовал депутат Рижской думы Лаурис Эренпрейс. Тогда пользователи Сети оценили проделку укладчика брусчатки.

В комментариях под постом в Facebook люди пишут, что это далеко не первый раз, когда слово Ivars можно найти на брусчатке. В частности, сообщается еще об одной подписи - на Воздушном мосту по направлению к центру.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти