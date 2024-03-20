Движение поездов из Засулаукса в Дубулты восстановлено, но возможны задержки

Пассажиров призывают следить за актуальной информацией о движении поездов в мобильном приложении и на сайте Vivi.

Как сообщалось, из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры утром в среду, 20 марта, временно было приостановлено движение поездов на участке Засулаукc – Дубулты, сообщил представитель AS Pasažieru vilciens Эдгарс Бутанс.

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