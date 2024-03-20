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Движение поездов из Засулаукса в Дубулты восстановлено, но возможны задержки

rus.tvnet.lv
Обновлено 20 марта 2024, 11:20
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Поезд на Рижском вокзале
Поезд на Рижском вокзале Фото: Zane Bitere/LETA

Движение поездов на участке от Засулаукса до Дубулты восстановлено, но из-за повреждений возможны временные задержки, сообщили в AS Pasažieru vilciens.

Пассажиров призывают следить за актуальной информацией о движении поездов в мобильном приложении и на сайте Vivi.

Как сообщалось, из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры утром в среду, 20 марта, временно было приостановлено движение поездов на участке Засулаукc – Дубулты, сообщил представитель AS Pasažieru vilciens Эдгарс Бутанс.

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