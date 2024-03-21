Сел в автобус с одной сумкой, а вышел с другой: курьезный случай в Вентспилсе

Необычным случаем поделилась муниципальная полиция Вентспилса - к ним обратился пассажир автобуса, который в дороге лишился сумки с документами - ее случайно прихватил сидевший рядом пассажир, оставив при этом свою сумку.
Звонок с просьбой о помощи вентспилсские стражи порядка получили 18 марта этого года в 21:55.
Сотрудники муниципальной полиции выяснили личность невнимательного пассажира автобуса и в 21:59 позвонили ему. Мужчина отозвался на просьбу вернуть сумку, после чего люди встретились и обменялись вещами.
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