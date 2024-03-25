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"США аплодируют Латвии": представитель Госдепа о 20-летии Латвии в НАТО и возможной агрессии России

Артем Липин rus.tvnet.lv
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29 марта исполнится 20 лет с того момента, как Латвия вошла в состав НАТО, а 4 апреля само НАТО отпразднует юбилей - 75 лет. Стоит ли Латвии опасаться вторжения России, как НАТО изменилось за последние три четверти века и как на нашу страну повлияют выборы президента США - об этом в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с представителем Госдепартамента США Дэниелом Сайзеком.

О возможной агрессии России

Сайзек признает, что опасность нападения России на НАТО, в частности на страны Балтии, возросла.

"Агрессивность Кремля на данный момент очевидна. И НАТО относится к России очень внимательно и осторожно. Но НАТО - это 32 союзника, которые объединились, чтобы сдержать любое нападение на свою территорию, в том числе и на территорию Латвии", - заявил он.

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