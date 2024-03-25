"США аплодируют Латвии": представитель Госдепа о 20-летии Латвии в НАТО и возможной агрессии России

29 марта исполнится 20 лет с того момента, как Латвия вошла в состав НАТО, а 4 апреля само НАТО отпразднует юбилей - 75 лет. Стоит ли Латвии опасаться вторжения России, как НАТО изменилось за последние три четверти века и как на нашу страну повлияют выборы президента США - об этом в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с представителем Госдепартамента США Дэниелом Сайзеком.