29 марта исполнится 20 лет с того момента, как Латвия вошла в состав НАТО, а 4 апреля само НАТО отпразднует юбилей - 75 лет. Стоит ли Латвии опасаться вторжения России, как НАТО изменилось за последние три четверти века и как на нашу страну повлияют выборы президента США - об этом в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с представителем Госдепартамента США Дэниелом Сайзеком.
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"США аплодируют Латвии": представитель Госдепа о 20-летии Латвии в НАТО и возможной агрессии России
О возможной агрессии России
Сайзек признает, что опасность нападения России на НАТО, в частности на страны Балтии, возросла.