Глава Роскосмоса Юрий Борисов утверждает, что причиной отмены запуска «Союза МС-25» стала просадка напряжения химического источника тока. Запуск космического корабля перенесен на 23 марта.
Запуск корабля "Союз" к МКС был отменен перед самым стартом - "впервые в истории российской космонавтики"
Запуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» с Байконура был назначен на 16:21 по московскому времени, его трансляция велась в прямом эфире. Однако запуск был отменен.
На этом корабле должны были отправиться на МКС первая белорусская женщина космонавт Марина Василевская, американка Трейси Дайсон и российский космонавт Олег Новицкий.
«Инцидент с отменой запуска пилотируемого корабля «Союз МС-25» за 20 секунд до старта произошел впервые в истории отечественной космонавтики», — заявил агентству ТАСС историк космонавтики Александр Железняков.
«Такого конкретно никогда еще не было. В истории отечественной космонавтики вот так непосредственно перед командой "старт" пуски пилотируемых кораблей не отменяли. Были другие эксцессы, а такого рода инцидентов не было. С беспилотными — случалось, а с пилотируемым — нет», — заявил Железняков.
При этом глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал причину «вполне понятной». Он утверждает, что ей стала просадка напряжения химического источника тока.
По словам Борисова, экипаж нештатную ситуацию перенес профессионально: «Экипаж здоров, даже в этот период у Василевской пульс был 66, они у нас люди подготовленные, выдержанные».
Глава «Роскосмоса» сообщил, что запуск «Союза» перенесен на субботу 23 марта.
Предыдущий полет на МКС
В начале марта ракета Falcon-9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в направлении Международной космической станции. Она отправила к МКС космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек — трех американских астронавтов и российского космонавта Александра Гребенкина. Они должны работать на станции в течение полугода.
Международная космическая станция — один из немногих совместных проектов США и России. После российского вторжения в Украину и введенных из-за него санкций сотрудничество двух стран практически прекратилось.
Однако летом 2022 года НАСА и российское космическое агентство «Роскосмос» в очередной раз договорились о продолжении программы перекрестных полетов, то есть отправки на МКС космонавтов и астронавтов на космических кораблях обеих стран.
Сейчас на Международной космической станции находится экипаж, в котором три российских космонавта, два астронавта НАСА и по одному представителю Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований.
Работу Международной космической станции поддерживают космические агентства США, России, Канады, Европейского союза и Японии.
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