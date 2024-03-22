Запуск корабля "Союз" к МКС был отменен перед самым стартом - "впервые в истории российской космонавтики"

Глава «Роскосмоса» сообщил, что запуск «Союза» перенесен на субботу 23 марта.

Трейси Дайсон, Олег Новицкий и Марина Василевская (слева направо) перед пуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с космодрома Байконур Фото: EPA

Предыдущий полет на МКС

В начале марта ракета Falcon-9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в направлении Международной космической станции. Она отправила к МКС космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек — трех американских астронавтов и российского космонавта Александра Гребенкина. Они должны работать на станции в течение полугода.

Международная космическая станция — один из немногих совместных проектов США и России. После российского вторжения в Украину и введенных из-за него санкций сотрудничество двух стран практически прекратилось.

Однако летом 2022 года НАСА и российское космическое агентство «Роскосмос» в очередной раз договорились о продолжении программы перекрестных полетов, то есть отправки на МКС космонавтов и астронавтов на космических кораблях обеих стран.

Сейчас на Международной космической станции находится экипаж, в котором три российских космонавта, два астронавта НАСА и по одному представителю Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований.

Работу Международной космической станции поддерживают космические агентства США, России, Канады, Европейского союза и Японии.

Фото: BBC

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Фото: BBC