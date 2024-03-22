РДК: Атаки в Белгороде сорвали наступление РФ в Украине

Потери военных и гражданских

Представители российских добровольческих подразделений в составе ВСУ утверждают, что армия РФ за 10 дней потеряла 651 военного убитым и более 900 ранеными. "Российские освободительные силы уничтожили 121 единицу техники противника, 50 единиц техники было выведено из строя", - добавил Барановский.

В министерстве обороны РФ не раскрывают военных потерь, зато обвиняют украинские вооруженные силы в многочисленных жертвах среди мирного населения из-за артиллерийских обстрелов и авиационных ударов. "Местные жители делают максимально правильно - прячутся в подвалы. Мы неоднократно объявляли "гуманитарные коридоры" для эвакуации гражданских и фактически прекращали на ночь боевые действия. Мы призывали к эвакуации Белгорода и Курска, но для региональных властей провести так называемые "выборы" было важнее", - отметил Барановский.

Добровольцы - здесь, партизаны - там

"Спецоперация", как ее называют сами участники из российских добровольческих формирований, воюющих на стороне Украины, стала крупнейшим рейдом вглубь территории РФ за два года полномасштабной войны. Официально ВСУ отрицают свое участие в боевых действия на российской территории, утверждая, что за эти операции отвечает исключительно "российское освободительное движение".

"Когда мы находимся на территории Украины, мы военнослужащие ВСУ - подчиняемся украинскому командованию, обеспечены украинским оружием. Когда мы идем на территорию России, мы больше не военнослужащие ВСУ, а граждане России, которые взяли в руки оружие - трофейное. И на территории РФ мы работаем как повстанческая, партизанская армия", - пояснил Барановский.

ЛСР, РДК и батальон "Сибирь" в совместном заявлении пообещали расширять масштабы военных рейдов вглубь РФ. В то же время, нынешний состав и численность этих подразделений пока не позволяют "захватывать районные центры и города и удерживать их", признал Никитин.

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