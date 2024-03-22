LTV: Жалобы на нарушения сексуального характера поступали и из музыкальных школ

"Замкнутый круг и беспомощность", - так анонимно пишет LTV мать подруги 14-летней девочки о домогательствах в одной музыкальной школе под Ригой, а именно - прикасаниях и неуместных комментариях.

Девушка очень застенчивая. Что делать? LTV не будет упоминать имя преподавателя. В этой школе отказались общаться с передачей Panorāma, отрицая наличие подобных прецедентов.

Латвийское телевидение также получало новости о других школах, но имена преподавателей пока не будут публично упоминаться.

"Хочу воспользоваться возможностью и обратиться к молодежи – нельзя молчать. Это первое. Найдите человека, которому вы доверяете, через которого вы сможете дать нам хотя бы первую информацию. И каждый должен чувствовать себя в безопасности в любом возрасте. Без сомнения", - рассказал LTV руководитель хоровой школы Рижского кафедрального собора Гинтс Цеплениекс.

В отличие от музыкальной академии, на этот раз речь идет об учениках, не достигших совершеннолетия. Они также могут сообщить об этом своим родителям или передать информацию анонимно.

Гинтс Цеплениекс говорит, что до сих пор в школе подобных сигналов не поступало. Но информаторам в любом случае беспокоиться не о чем. В Рижской музыкальной средней школе Язепа Мединя детей и молодежь также призывают обращаться в первую очередь к взрослому, которому они доверяют. Эта школа также отрицает, что там имели место подобные сигналы или прецеденты.

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