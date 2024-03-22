Волдыри, ссадины и боли в спине: что делать, если получили травму во время работы в саду?

Еще более ухоженный двор, более роскошные цветы и еще более вкусные помидоры летом - вот лишь некоторые из идей, почему с отступлением снега нетерпеливые пальчики так и чешутся заняться работой на свежем воздухе. Как позаботиться о себе, и не жить с волдырями на руках, болями в спине и другими напастями, и что делать, если случилось получить травму во время работы в саду, рассказывает сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
"Работы в саду и на свежем воздухе часто называют тренажёрным залом под открытым небом, и не даром - и здесь, как и при возобновлении занятий спортом, главным принципом в начале сезона является умеренность. Рекомендуется начинать постепенно, с разминки и постепенно увеличивая нагрузку и продолжительность работ, при этом щадя себя и не превышая возможности своего организма. В противном случае слишком большая нагрузка и поднятие тяжестей могут привести не только к травмам и растяжениям, но и к обострению некоторых хронических заболеваний, повышению артериального давления и головокружению.
Поэтому, чтобы не испытывать перегрузки, желательно каждые 30 минут менять вид деятельности и делать небольшие перерывы на отдых. Если вы поднимаетесь из положения, при котором голова была опущена, делайте это очень медленно, поскольку стремительное движение может повредить спину и вызвать головокружение", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Также фармацевт напоминает об основных принципах безопасной работы - во время садовых работ и работ с техникой использовать рабочие перчатки, защитные очки, соответствующую обувь и другой инвентарь, а также соблюдать основные правила техники безопасности и осторожность при работе с любым другим инвентарем.
При уборке листьев и другого мусора следует сохранять внимательность - даже в неожиданных местах могут оказаться осколки, обломки стекла или другие острые предметы. Если на убираемой территории случается найти шприцы, их, как и другие медицинские или опасные отходы следует утилизировать безопасным способом - осторожно в перчатках поместить в непроницаемый контейнер, например, в пластиковую бутылку с завинчивающейся крышкой, и сдать их в места утилизации медицинских отходов.
Что делать, если случилось травмироваться?
Даже если при работе в саду соблюдать все необходимые меры предосторожности, иногда случается получить травму. Если это случилось, важно знать, что делать в каждом конкретном случае, чтобы помочь себе. Также следует тщательно оценить серьезность травмы - если не уверены, что справитесь самостоятельно, обратитесь за помощью к врачу.
Ссадины и раны. Рану, особенно если она кровоточит, следует промыть чистой водой и позволить ей высохнуть. Можно дезинфицировать антисептиками, а также нанести гель, способствующий заживлению. На открытые раны предпочтительно наложить воздухопроницаемый пластырь или повязку. Для участков, которые сложнее прикрыть, например, локтей или коленей, можно использовать жидкий пластырь, доступный в форме аэрозоля - после его распыления на ране образуется прозрачная защитная пленка - эластичная, водонепроницаемая и способствующая процессу заживления. В свою очередь, на синяки можно нанести мазь, содержащую гепарин или арнику.
Случилось уколоться шприцем или другим острым предметом. Если случилось уколоться выброшенным шприцем, обязательно следует проконсультироваться с врачом. То же самое следует сделать, если не была сделана прививка от столбняка.
Ожоги кожи. После ожога и контакта с горячим предметом кожу необходимо обработать немедленно - прежде всего промыть место ожога прохладной проточной водой и дать ему высохнуть, а затем на поврежденный участок можно нанести содержащее декспантенол средство. Можно использовать специальные гидроколлоидные пластыри, которые уменьшают боль, способствуют заживлению и не прилипают к ране, благодаря чему их можно легко и безболезненно снять с поврежденной кожи.
Волдыри. Жара, пот и грязь окружающей среды создают благоприятную среду для развития воспаления и инфекций, поэтому, если после работ на свежем воздухе пострадали руки или ноги, повреждения кожи следует немедленно обработать. Прежде всего место волдыря промывают водой, дезинфицируют, высушивают, определенно нельзя разрезать кожу над волдырем. Затем накладывают специальный гелевый или силиконовый пластырь от волдырей, который защищает от трения, уменьшает боль, удерживает влагу и способствует процессу заживления. Если ранее при выполнении конкретных работ наблюдалось появление волдырей на определенном участке тела, например, на пятках, это место можно закрыть пластырем еще до появления волдырей или можно воспользоваться специальным валиком от волдырей, доступным в аптеке - нанесенное вещество создает защитный слой и профилактически предотвращает возникновение волдырей.
Боли в спине, плечах и другие боли. Приступая к работе, особенно в начале сезона, важно разогреться, размяться и не перенапрягаться, иначе существует риск потянуть мышцы или получить боли в спине. Если полученная травма - серьезная и боль - очень сильная, обязательно следует обратиться к врачу. Обезболивающие следует принимать осторожно, соблюдая инструкцию по приему медикамента и рекомендации фармацевта. В случае кратковременных и преходящих мышечных болях можно принять противовоспалительный препарат с обезболивающим эффектом, например ибупрофен или декскетопрофен. Помимо таблеток в аптеках продаются также обезболивающие гели, мази и пластыри, но они тоже подходят только для кратковременного приема. Если боль не проходит, следует проконсультироваться с врачом.
"После травмы используют охлаждающие пластыри, чтобы ограничить распространение воспаления и уменьшить отек, в свою очередь согревающие пластыри используют при хронической боли без острого воспаления. Эффект согревающих пластырей уменьшает дискомфорт и боль, тем самым улучшая самочувствие. Преимуществом обезболивающих пластырей является продолжительность их действия - эффект сохраняется до 12 часов, так как активное вещество высвобождается постепенно", – говорит фармацевт.
Укусы насекомых и зуд. Чтобы избежать укусов комаров, оводов и других насекомых, рекомендуется использовать репелленты, в свою очередь при укусах содержащие антигистамин препараты успокоят кожу и уменьшат зуд. Кроме того, начался сезон активности клещей, поэтому даже при работе на приусадебном участке одежду следует носить так, чтобы клещи не могли попасть под нее - концы брюк должны быть заправлены в носки, манжеты и воротник - плотно застегнуты, а также рекомендуется одевать головной убор. Кроме защитной одежды можно использовать средства, предусмотренные ля отпугивания клещей. Вернувшись домой, следует проверить себя и своих питомцев, снятую одежду рекомендуется сразу постирать в стиральной машине. Фармацевт напоминает, что самым эффективным средством от клещевого энцефалита является профилактическая и своевременная вакцинация.
Солнечные ожоги. Ранней весной солнце также может быть обманчивым - продолжительное пребывание на солнце может быть опасно. Прежде чем притупить к работам в саду рекомендуется нанести солнцезащитный крем на открытые участки тела и надеть головной убор. Однако если было слишком много солнца и кожу жжет, рекомендуется наносить крем или пенку, содержащую декспантенол, или гель, содержащий алоэ вера, которые успокаивают кожу и способствуют ее регенерации.
Первые дары весны - что собрать на природе?
"В заключение - время, проведенное на свежем воздухе, не только полезно для нашего физического и психического благополучия, но это время мы также можем использовать, чтобы начать сезон сбора даров природы. Это хороший способ укрепить организм после зимы с помощью полезных и мощных зеленых коктейлей, салатов или других деликатесов. Молодые листья одуванчика, можжевельник, щавель, звездчатка и богатая железом крапива - лишь несколько примеров, которые можно добавить в весеннее меню. В питании также можно использовать березовые, сосновые почки и зеленые ягоды можжевельника, а также, конечно, березовый сок", - отмечает фармацевт.
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