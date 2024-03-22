Волдыри, ссадины и боли в спине: что делать, если получили травму во время работы в саду?

Ожоги кожи. После ожога и контакта с горячим предметом кожу необходимо обработать немедленно - прежде всего промыть место ожога прохладной проточной водой и дать ему высохнуть, а затем на поврежденный участок можно нанести содержащее декспантенол средство. Можно использовать специальные гидроколлоидные пластыри, которые уменьшают боль, способствуют заживлению и не прилипают к ране, благодаря чему их можно легко и безболезненно снять с поврежденной кожи.

Волдыри. Жара, пот и грязь окружающей среды создают благоприятную среду для развития воспаления и инфекций, поэтому, если после работ на свежем воздухе пострадали руки или ноги, повреждения кожи следует немедленно обработать. Прежде всего место волдыря промывают водой, дезинфицируют, высушивают, определенно нельзя разрезать кожу над волдырем. Затем накладывают специальный гелевый или силиконовый пластырь от волдырей, который защищает от трения, уменьшает боль, удерживает влагу и способствует процессу заживления. Если ранее при выполнении конкретных работ наблюдалось появление волдырей на определенном участке тела, например, на пятках, это место можно закрыть пластырем еще до появления волдырей или можно воспользоваться специальным валиком от волдырей, доступным в аптеке - нанесенное вещество создает защитный слой и профилактически предотвращает возникновение волдырей.