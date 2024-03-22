"Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет выбора": премьер Эстонии о деньгах на оборону

О том, что у властей стран Европы есть деньги на оборону, накануне второй годовщины полномасштабной войны в Украине Rus.Postimees говорил директор исследовательской программы по России, восточному соседству ЕС и Евразии финского Института международных отношений Аркадий Мошес. "Все разговоры о том, что у Европы нет денег на оборону, это все от лукавого. Украине ЕС сейчас дает 50 миллиардов евро. 17 в виде грантов и 33 в виде кредитов. Но вспомните, сколько было потрачено на COVID. По некоторым оценкам в одной Германии - 200 миллиардов евро в год. Да, это привело к экономическим сложностям. Но это не конец света. Вспомните, сколько стоило спасение экономики Греции несколько лет назад. Это цифры, которые на порядок больше трат на помощь Украине. Так что найти ресурсы на оборону в ЕС можно", - уверен эксперт.