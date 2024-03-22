"Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет выбора": премьер Эстонии о деньгах на оборону

Второй раз за несколько дней премьер Эстонии говорит о самоубийстве. Сначала она сравнила с суицидом пацифизм. После этого заявила, что самоубийством является политика ее правительства, но отказаться от такой политики она не может, пишет Rus.Postimees.
"Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет выбора", - сказала Каллас изданию EUobserver, комментируя увеличение расходов Эстонии на оборону.
EUobserver напоминает, что инвестиции Эстонии в оборону в 2024 году впервые превысили три процента ВВП, что составляет около 1,33 миллиарда евро. Но на период с 2024 по 2027 годы Таллинн поставил еще более амбициозные цели - 5,6 млрд евро.
"Проблема с инвестированием в оборону для лидеров, у которых соседи лучше, чем у нас, заключается в том, что это очень сложно объяснить людям, потому что в мирное время существует так много вещей, на которые можно потратить деньги налогоплательщиков", - сказала Каллас.
Когда в 2022 году началось полномасштабное вторжение России в Украину, премьер-министр Эстонии заявила, что она ожидала, что страны НАТО увеличат свои расходы на оборону, потому что "в Европе идет горячая война". Но этого не произошло.
"В некоторых странах я не вижу дела, я слышу только слова", - сказала она.
Ранее на этой неделе Кая Каллас уже употребляла термин самоубийство в своих публичных выступлениях.
Во время визита в Германию, призывая союзников к увеличению оборонных трат, она сравнила с суицидом пацифизм, когда ее попросили оценить идею заморозки конфликта в Украине.
"В мире, полном насилия, пацифизм, попросту говоря, был бы самоубийством", - сказала она.
В последние дни Кая Каллас не сходит с первых полос ведущих изданий. Агентство Reuters опубликовало ее слова о том, что в условиях войны в Европе решения на континенте будет принимать НАТО. При этом Каллас поддержала идею создания института нового еврокомиссара, который будет отвечать за оборонную промышленность.
"В условиях военного кризиса важно, кто кому отдает приказы, как на самом деле работает субординация. И это НАТО в военном отношении. Но стимулирование оборонной промышленности - это то, где Европейский союз также имеет право голоса, - сказала Каллас Reuters. - Если речь идет об оборонной промышленности и ее дальнейшем развитии, то у нас есть острая необходимость, и тогда у нас также может быть лидер, который занимается только этими вопросами".
Еще месяц назад издание Politico сообщило, что этим новым еврокомиссарам может стать сама Каллас.
Ранее на этой неделе в серии своих зарубежных поездок премьер Эстонии заявила, что следующим генсеком НАТО должен быть выходец из стран Восточной Европы, которые показывают пример по объемам трат на оборону.
Всего за несколько дней она побывала в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе. "Это знак того, что я поступаю правильно", - упреждала Каллас домыслы.
"В настоящее время я желаю оставаться на посту премьер-министра. Будет ли это так через месяц или два, я не могу поклясться на Библии", - заявила Каллас неделю назад.
В конце 2023 года по инициативе Каллас было принято решение о том, что Эстония ежегодно будет передавать Украине 0,25 процента от своего национального ВВП.
Во время визита в Германию Кая Каллас сообщила, что Эстония инвестирует в оборону уже более 3,2 процента своего валового внутреннего продукта.
О том, что у властей стран Европы есть деньги на оборону, накануне второй годовщины полномасштабной войны в Украине Rus.Postimees говорил директор исследовательской программы по России, восточному соседству ЕС и Евразии финского Института международных отношений Аркадий Мошес. "Все разговоры о том, что у Европы нет денег на оборону, это все от лукавого. Украине ЕС сейчас дает 50 миллиардов евро. 17 в виде грантов и 33 в виде кредитов. Но вспомните, сколько было потрачено на COVID. По некоторым оценкам в одной Германии - 200 миллиардов евро в год. Да, это привело к экономическим сложностям. Но это не конец света. Вспомните, сколько стоило спасение экономики Греции несколько лет назад. Это цифры, которые на порядок больше трат на помощь Украине. Так что найти ресурсы на оборону в ЕС можно", - уверен эксперт.
В ноябре 2023 года Центристская партия объявила общественную кампанию "Кая, уходи!", призвав жителей Эстонии, которые не поддерживают "недальновидную, лживую и наносящую вред экономике" политику премьера, поддержать протест.
Оппозиция, в том числе, указывала на скандал с бизнесом супруга Каллас. Компания Stark Logistics, где имел долю Арво Халлик, продолжала возить грузы между Россией и Эстонией, несмотря на агрессивную войну России в Украине. На этом фоне рос импорт отдельных продуктов из России в Эстонию.
Отставки Каллас добиваются и другие политики Эстонии. Партия Реформ Каи Каллас в настоящее время проигрывает в рейтингах партиям "Отечество" и EKRE.
В январе 2024 года инфляция в Эстонии была в годовом исчислении в пять раз выше, чем в Латвии, и в шесть раз выше, чем в Литве. По данным Департамента статистики, в сравнении с январем 2023 года цены в Эстонии в первый месяц 2024 года выросли на 4,7%, тогда как в Латвии рост составил всего 0,9%, а в Литве - 0,7%.
Накануне 8 марта Министерство финансов сообщило, что темпы роста инфляции в последний месяц зимы замедлились. Как заявил Кристьян Пунгас, аналитик Департамента фискальной политики минфина Эстонии, ценовое давление снизилось до 4,2% в годовом выражении. Но власти пророчат падение темпов инфляции до 3% уже летом.
Для сравнения, в той же Латвии потребительские цены в феврале этого года выросли на 0,1% по сравнению с январем и на 0,4% в течение года. Месяцем ранее годовая инфляция в стране, остановившей импорт тех товаров, которые все еще возит Эстония из России, составляла всего 0,9%.
В январе 2025 года в Эстонии с 20 до 22 процентов вырастет подоходный налог. Повышение налогов затронет 156 000 пенсионеров. Активно обсуждается введение автоналога и даже налога на лимонад.
Против автоналога выступают около 80-ти процентов жителей Эстонии. Эта инициатива уже привела к акциям протеста, которые провели представители Центристской партии и EKRE.
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