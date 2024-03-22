В конце недели в Латвию доставят новую военную технику из Канады

Канада возглавляет расширенную боевую группу НАТО в Латвии, в которую в настоящее время входят около 1900 военнослужащих из 11 стран - Албании, Чехии, Исландии, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Канады.

В 2022 году между министрами обороны Латвии и Канады было подписано соглашение о дальнейшем развитии возглавляемой Канадой боевой группы НАТО до уровня бригады.

С субботы до понедельника техника будет доставляться из Рижского порта на военную базу в Адажи. Во время транспортировки техники возможны временные ограничения в движении транспорта.

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