В конце недели в Латвию доставят новую военную технику из Канады

В субботу, 23 марта, в Рижский порт будет доставлена новая военная техника канадских вооруженных сил, чтобы усилить военный потенциал и присутствие союзников в Латвии, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.
Канада возглавляет расширенную боевую группу НАТО в Латвии, в которую в настоящее время входят около 1900 военнослужащих из 11 стран - Албании, Чехии, Исландии, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Канады.
В 2022 году между министрами обороны Латвии и Канады было подписано соглашение о дальнейшем развитии возглавляемой Канадой боевой группы НАТО до уровня бригады.
С субботы до понедельника техника будет доставляться из Рижского порта на военную базу в Адажи. Во время транспортировки техники возможны временные ограничения в движении транспорта.
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