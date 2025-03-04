Военный эксперт: в настоящее время Россия может выжить только воюя

Он отметил, что Россия не достигла своих стратегических целей в войне против Украины, однако и Украина находится не в лучших позициях, так как значительные территории остаются оккупированными. В связи с этим навязываемый новой администрацией президента США Дональда Трампа "мир" фактически означал бы лишь замораживание конфликта.

Оценивая заявления Трампа о приостановке помощи Украине, Слайдиньш указал, что это несет много неизвестных и вызовов. Главный вызов - обеспечение противовоздушной обороны, поскольку ракеты для систем Patriot производятся только в США.

Второй важный вызов - будет ли Вашингтон продолжать поддержку Украины в разведке и раннем предупреждении о воздушных атаках. По его мнению, Европа сможет заменить США в этой сфере, но не сразу.

Третьей потенциальной проблемой эксперт назвал возможное отключение спутникового интернета Starlink, что, по его словам, не является незаменимым, но все же создаст определенные трудности.

Что касается запасов артиллерийских боеприпасов у Украины, Слайдиньш затруднился с оценкой, однако отметил, что сейчас основное внимание уделяется беспилотникам, и в этой сфере Украина значительно развила свои возможности.

Майор не видит предпосылок для крупных прорывов на фронте, так как Украина стала сильнее в военном отношении, а у России недостаточно мощи для крупных наступлений.

Читайте также За рубежом Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, сообщили в Белом доме

Как сообщалось ранее, в понедельник Трамп приостановил военную помощь Украине, значительно усилив давление на Киев, чтобы заставить его согласиться на мирные переговоры с Россией, заявили в Белом доме.

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