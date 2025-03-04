В конце прошлой недели в Салдусском крае сотрудники правоохранительных органов во время патрулирования заметили на обочине шестилетнего мальчика, который решил самостоятельно пройти около 11 километров до дома, так как его отец, употребляя алкоголь, оставил его без присмотра.
Шестилетний мальчик отправился домой в одиночку, пока отец распивал алкоголь
Как сообщила агентству LETA Государственная полиция, в воскресенье, 2 марта, около 18:20 сотрудники правоохранительных органов, патрулируя в Циецерской волости Салдусского края, заметили маленького мальчика, который шел в одиночестве по обочине проезжей части в месте, где отсутствует тротуар.
Правоохранители остановились и завели разговор с ребенком. Мальчик назвал свое имя, фамилию и возраст - шесть лет.
Он объяснил полицейским, что был вместе с отцом в гостях, но ему стало скучно, поэтому, не сказав никому ни слова, он решил отправиться домой к маме, которая находилась примерно в 11 километрах.
Полицейские посадили мальчика в служебный автомобиль и вместе с ним поехали по указанному адресу, где они встретили отца ребенка.
Мужчина пояснил, что находился с сыном на частной территории, но незадолго до 18:00 вышел со двора, оставив мальчика без присмотра. Вернувшись, он обнаружил, что ребенок исчез, и начал искать его в окрестностях.
Также мужчина признался полицейским, что употреблял алкоголь. Тест на содержание алкоголя в крови показал 1,12 промилле. На место происшествия прибыла мать мальчика, и ребенок был передан под ее опеку.
В отношении отца начат административный процесс по статье о присмотре за ребенком в состоянии алкогольного опьянения. За это нарушение предусмотрено предупреждение или штраф до 210 евро.
Материалы дела будут переданы в Административную комиссию Салдусской краевой думы, которая примет решение о размере штрафа.
Государственная полиция подчеркивает, что одна из важнейших и наиболее ответственных обязанностей родителей - заботиться о жизни и безопасности ребенка.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!