Шестилетний мальчик отправился домой в одиночку, пока отец распивал алкоголь

Как сообщила агентству LETA Государственная полиция, в воскресенье, 2 марта, около 18:20 сотрудники правоохранительных органов, патрулируя в Циецерской волости Салдусского края, заметили маленького мальчика, который шел в одиночестве по обочине проезжей части в месте, где отсутствует тротуар.

Правоохранители остановились и завели разговор с ребенком. Мальчик назвал свое имя, фамилию и возраст - шесть лет.

Он объяснил полицейским, что был вместе с отцом в гостях, но ему стало скучно, поэтому, не сказав никому ни слова, он решил отправиться домой к маме, которая находилась примерно в 11 километрах.

Полицейские посадили мальчика в служебный автомобиль и вместе с ним поехали по указанному адресу, где они встретили отца ребенка.

Мужчина пояснил, что находился с сыном на частной территории, но незадолго до 18:00 вышел со двора, оставив мальчика без присмотра. Вернувшись, он обнаружил, что ребенок исчез, и начал искать его в окрестностях.

Также мужчина признался полицейским, что употреблял алкоголь. Тест на содержание алкоголя в крови показал 1,12 промилле. На место происшествия прибыла мать мальчика, и ребенок был передан под ее опеку.

В отношении отца начат административный процесс по статье о присмотре за ребенком в состоянии алкогольного опьянения. За это нарушение предусмотрено предупреждение или штраф до 210 евро.

Материалы дела будут переданы в Административную комиссию Салдусской краевой думы, которая примет решение о размере штрафа.

Государственная полиция подчеркивает, что одна из важнейших и наиболее ответственных обязанностей родителей - заботиться о жизни и безопасности ребенка.

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