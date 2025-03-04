Полномасштабная война в Украине, которая длится уже три года, сопровождалась "преступными действиями" администрации предыдущего президента США Джо Байдена и европейских лидеров, заявил в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении лидер оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс.
По мнению оппозиционного политика, западные лидеры действовали так, чтобы "Украина не могла ни проиграть, ни победить", что, по его словам, подтверждается тем, что Киеву не предоставили достаточных военных возможностей. В результате, как считает Шлесерс, война просто финансировалась, а не решалась.
При этом он не упомянул об ответственности России за войну.
Шлесерс заявил, что новый президент США Дональд Трамп стремится заключить мирное соглашение, чтобы завершить войну, и призвал латвийских политиков не критиковать Трампа. Однако на прямой вопрос о том, будет ли достигнутый таким образом мир справедливым, он не ответил.
По его словам, европейские лидеры сейчас стоят перед выбором: либо финансировать войну в одиночку, а не поддерживать Украину, либо встать на сторону США.
Шлесерс также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что во время недавнего визита в США он допустил ошибки, в том числе не понял важности соглашений о редкоземельных металлах для обеспечения мира.
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