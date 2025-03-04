По мнению оппозиционного политика, западные лидеры действовали так, чтобы "Украина не могла ни проиграть, ни победить", что, по его словам, подтверждается тем, что Киеву не предоставили достаточных военных возможностей. В результате, как считает Шлесерс, война просто финансировалась, а не решалась.

При этом он не упомянул об ответственности России за войну.

Шлесерс заявил, что новый президент США Дональд Трамп стремится заключить мирное соглашение, чтобы завершить войну, и призвал латвийских политиков не критиковать Трампа. Однако на прямой вопрос о том, будет ли достигнутый таким образом мир справедливым, он не ответил.

По его словам, европейские лидеры сейчас стоят перед выбором: либо финансировать войну в одиночку, а не поддерживать Украину, либо встать на сторону США.

Шлесерс также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что во время недавнего визита в США он допустил ошибки, в том числе не понял важности соглашений о редкоземельных металлах для обеспечения мира.

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