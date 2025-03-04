Вице-президент США Джей Ди Вэнс в понедельник, 3 марта, в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский в конечном итоге согласится обсудить мир с Россией.
Вэнс заявил, что Зеленский в конечном итоге согласится на мирные переговоры с Россией
Джей Ди Вэнс утверждал, что Зеленский, встретившись в пятницу в Белом доме с ним и президентом США Дональдом Трампом, проявил "неуважение" и "нежелание участвовать в мирном процессе".
Сейчас Зеленский еще не готов к мирным переговорам, отметил вице-президент, говоря о готовности президента Украины начать переговоры о мире с Россией на условиях Трампа.
"Я думаю, что Зеленский тогда еще не был готов к этому. И, честно говоря, сейчас он все еще не готов, но, думаю, в конечном итоге он к этому придет - ему придется", - сказал Вэнс.
Пятничный спор в Овальном кабинете Белого дома, который транслировался по телевидению и во время которого Вэнс обрушился на Зеленского с обвинениями, вызвал шок в мировом сообществе. Вслед за этим от стран Запада последовали заверения в продолжении поддержки Украины.
Интервью, показанное в понедельник на Fox News, было записано еще до объявления Белого дома о том, что Трамп приостанавливает военную помощь Украине, чтобы заставить Киев согласиться на мирные переговоры с Россией.
Отвечая на вопрос, остается ли дверь в Белый дом открытой, Вэнс сказал: "Президент Трамп четко и последовательно заявлял: конечно, дверь открыта до тех пор, пока Зеленский готов серьезно говорить о мире. Нельзя прийти в Овальный кабинет или куда-либо еще и отказаться даже обсуждать детали мирной сделки".
"Когда они захотят говорить о мире, я думаю, президент Трамп будет первым, кто поднимет трубку", - добавил Вэнс.
Вэнс также заявил, что "очень важно", чтобы Зеленский и российский диктатор Владимир Путин сели за стол переговоров.
Кроме того, он подверг критике европейские страны, поддерживающие Киев, призвав их быть "реалистичными" и отметив, что этот конфликт "не может продолжаться вечно".
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