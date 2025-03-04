Вэнс заявил, что Зеленский в конечном итоге согласится на мирные переговоры с Россией

Джей Ди Вэнс утверждал, что Зеленский, встретившись в пятницу в Белом доме с ним и президентом США Дональдом Трампом, проявил "неуважение" и "нежелание участвовать в мирном процессе".

Сейчас Зеленский еще не готов к мирным переговорам, отметил вице-президент, говоря о готовности президента Украины начать переговоры о мире с Россией на условиях Трампа.

"Я думаю, что Зеленский тогда еще не был готов к этому. И, честно говоря, сейчас он все еще не готов, но, думаю, в конечном итоге он к этому придет - ему придется", - сказал Вэнс.

Пятничный спор в Овальном кабинете Белого дома, который транслировался по телевидению и во время которого Вэнс обрушился на Зеленского с обвинениями, вызвал шок в мировом сообществе. Вслед за этим от стран Запада последовали заверения в продолжении поддержки Украины.

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