Россия со второй попытки запустила ракету "Союз МС-25" к МКС

По данным российских СМИ, в экипаж пилотируемого корабля входят космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, представительница Беларуси Марина Василевская и астронавтка НАСА Трейси Дайсон.

В "Роскосмосе" сообщили, что корабль вышел на запланированную орбиту и все оборудование работает нормально. Соединение с МКС запланировано на вечер 25 марта.

Ранее старт был запланирован на 21 марта, но всего за 20 секунд до этого его отменили и перенесли на 23 марта.

Историк космонавтики Александр Железняков заявил в интервью пропагандистскому агентству ТАСС, что инцидент, связанный с отменой запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25" всего за 20 секунд до взлета, является первым подобным случаем в истории советской и российской космонавтики.

"Такого конкретно никогда еще не было. В истории отечественной космонавтики вот так непосредственно перед командой "старт" пуски пилотируемых кораблей не отменяли. Были другие эксцессы, а такого рода инцидентов не было. С беспилотными - случалось, а с пилотируемым - нет", - сказал Железняков.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!