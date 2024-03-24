Фото, видео ⟩ В Риге женщина сорвала плакаты в поддержку Украины напротив посольства РФ

Пользователь микроблога X Янис Пелцис, в воскресенье, 24 марта, поделился видео, на котором женщина срывает плакаты в поддержку Украины со стенда напротив посольства России.
На видео видно, как женщина с короткой стрижкой срывает плакаты со стенда напротив посольства. Рядом с ней стоит другая женщина.
Когда очевидцы начинают снимать действия женщины, находящийся рядом мужчина пытается заслонить ее и по-русски велит автору не снимать происходящее.
На вопрос снимающего, зачем они срывают плакаты, женщины и мужчина не ответили.
Пелцис в своем видео рассказал, что полиция пока не отреагировала на инцидент.
Pie Krievijas vēstniecības vatņica rauj nost plakātus. Policija uz pārkāpumu nereaģēja. @Valsts_policija @Valsts_drosiba @RigasPP pic.twitter.com/ghDyiqUsmp— Jānis Pelcis 🇱🇻🇪🇺🇺🇦🇮🇱 (@Janis_Pelcis) March 24, 2024
TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
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