Фото, видео ⟩ В Риге женщина сорвала плакаты в поддержку Украины напротив посольства РФ

На видео видно, как женщина с короткой стрижкой срывает плакаты со стенда напротив посольства. Рядом с ней стоит другая женщина.

Когда очевидцы начинают снимать действия женщины, находящийся рядом мужчина пытается заслонить ее и по-русски велит автору не снимать происходящее.

Фото: Ekrānuzņēmums no video.

На вопрос снимающего, зачем они срывают плакаты, женщины и мужчина не ответили.

Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Пелцис в своем видео рассказал, что полиция пока не отреагировала на инцидент.

TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

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