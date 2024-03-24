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Фото, видео ⟩ В Риге женщина сорвала плакаты в поддержку Украины напротив посольства РФ

rus.tvnet.lv
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В Риге женщина сорвала плакаты в поддержку Украины напротив посольства РФ
В Риге женщина сорвала плакаты в поддержку Украины напротив посольства РФ Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Пользователь микроблога X Янис Пелцис, в воскресенье, 24 марта, поделился видео, на котором женщина срывает плакаты в поддержку Украины со стенда напротив посольства России.

На видео видно, как женщина с короткой стрижкой срывает плакаты со стенда напротив посольства. Рядом с ней стоит другая женщина.

Когда очевидцы начинают снимать действия женщины, находящийся рядом мужчина пытается заслонить ее и по-русски велит автору не снимать происходящее.

Фото: Ekrānuzņēmums no video.

На вопрос снимающего, зачем они срывают плакаты, женщины и мужчина не ответили.

Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Пелцис в своем видео рассказал, что полиция пока не отреагировала на инцидент.

TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

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