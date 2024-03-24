Дроны для Украины являются основным средством получения военного преимущества над Россией. Об этом на этой неделе заявил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский. Министр обороны Латвии в декабре пообещал, что сформирует коалицию дронов под руководством нашей страны. Но несколько производителей дронов рассказали программе Nekā personīga на TV3, что хороший и необходимый для Украины план нужно реализовывать быстрее и активнее.
Видео ⟩ "Мы просто выигрываем для вас время": Украина и бизнесмены недовольны работой латвийской коалиции дронов
Павел Цибенко - главный инструктор украинского центра подготовки дронов "ДРОНАРИУМ". С начала войны Павел и его коллеги подготовили более 7000 пилотов дронов. В настоящий момент, когда наблюдается нехватка обещанных Западом, но не поставленных запасов боеприпасов, решающей силой на фронте являются именно беспилотники.
"Прежде всего нам нужны FPV-дроны. Потому что сейчас соотношение сил на поле боя пять к одному. Россияне очень сильно нарастили производство дронов. Они делают их в промышленных масштабах. На крупных заводах. Наводняют фронт сотнями тысяч дронов. В отличие от нас, они используют дроны против первой линии обороны. Не жалеют FPV-беспилотники для убийства солдат. Грубо говоря, на каждого солдата приходится один FPV-дрон. Поэтому в первую очередь нам нужны именно они", - говорит Цибенко.
FPV означает "вид от первого лица". Пилот видит то, что видит камера дрона, в очках или на экране. Таким образом, его можно использовать для метания снарядов или столкновения дрона с целью. "Эти дроны собираются из китайских комплектующих и напрямую в Украину не поставляются. Поэтому мы закупаем их у ЕС. Сейчас сформирована коалиция дронов, которая поможет Украине закупить 1 миллион беспилотников. Надеюсь, что это будет реализовано и существенно нам поможет.
Скоро апрель. Коалиция существует уже три месяца. Судя по тому, что я слышал - не знаю, насколько это правда, но что слышал - Британия поставила некоторое количество дронов. И больше половины из них не взлетели. От жизнеспособности этих дронов зависят жизни. Потому что когда идет обстрел позиций и пилоты не могут взлететь, потому что у них не работает дрон, мы теряем жизни наших солдат", - рассказал журналистам специалист.
Марис Бружа уже 5 лет проводит разведку с помощью дронов в миссии ОБСЕ в Донбассе (Украина). Он один из тех, у кого самый большой опыт военного использования дронов в Латвии. В последнее время украинцы прикрепляют к дронам батареи большего размера, чтобы в случае неудачи атаки их можно было вернуть, подзарядить и атаковать снова.
"До начала войны в Украине ни одна компания не производила FPV-дроны в промышленных масштабах. Это было на уровне хобби. Каждый желающий собирал их у себя дома, ни один завод не взял на себя инициативу производить такие простые вещи. По большому счету в том числе потому, что на этом нельзя особенно заработать. 500 долларов - что это за такую вещь?" - комментирует Бружа.
Производители дронов пришли на очередное закрытое совещание в Минобороны в этот четверг. Министр утверждает, что в рамках создания коалиции дронов делается все необходимое. Страны-партнеры принимают участие. Создается фонд для денежных вкладов. Получена спецификация дронов от Украины. Сейчас идет практическая работа.
Министр обороны Андрис Спрудс признал: "Конечно, было также несколько встреч с предпринимателями, бизнес-сообществом. Думаю, было много интереса и активности. Да, безусловно, есть разные точки зрения, разные взгляды, разные интересы, но в целом даже на прошлой встрече мы хорошо поговорили о том, как нам двигаться дальше.
Понятно, что это диалог, но в конечном итоге диалог долгосрочный, о том, что мы действительно хотим построить индустрию дронов в Латвии, которая поможет и Украине, и нашим собственным технологическим возможностям, в том числе технологическим возможностям вооруженных сил".
Командир Учебного центра ВВС NBS Модрис Кайришс рассказал программе: "Высокие технологии требуют времени, денег и человеческих ресурсов. Со стороны может показаться - мы летаем на FPV, на Aliexpress они стоят столько и столько, теперь мы можем быстро его собрать. И у многих предпринимателей действительно сначала есть идея, что их легко производить, в том числе в крупных масштабах. Но когда начинают вникать в необходимые технические характеристики, многие сдаются".
Предприниматели, неоднократно бывавшие на обсуждениях в министерстве, в неформальных беседах критикуют медленную работу создателей коалиции дронов. Они говорят, что процедуры бюрократизированы, планы пока неясны. В том числе после встречи на этой неделе.
В настоящее время за проект отвечает директор Департамента управления проектами оборонного потенциала. Параллельно с наблюдением за коалицией дронов ему еще предстоит следить за проектом PATRIA, усилением ПВО и другими масштабными работами.
Координатором производители рекомендуют назначить учрежденную министерством "Государственную оборонную корпорацию". Потому что целью ее создания было выступить посредником между Минобороны и латвийскими производителями. Это не работа политиков или чиновников. Компания LMT, которая также готова помочь в укреплении коалиции дронов, подтверждает, что со стороны предприятий готовность самая высокая.
Бывший парламентский секретарь министерства Виестурс Силениекс учредил ассоциацию, которая занимается подготовкой пилотов дронов. В том числе из Украины. По его словам, коалиция - это также возможность для Латвии. Потому что теперь стране придется собирать со всего мира самые светлые головы в этой сфере, технологии или даже производственные линии.
"Взять флаг в руки и громко крикнуть - "теперь я!"... Шествие - это хорошо, но нужны действия. И предприниматели готовы, очень заинтересованы, люди готовы, заинтересованы и большой интерес есть со всех сторон.
Украинцы сообщают, что хотели бы перенести свои производства за пределы Украины, в безопасное место, в Евросоюз, в страну НАТО - Латвия в этом смысле отлично подходит. И политическое заявление о коалиции дронов было хорошо услышано в мире.
"Эти люди едут в Латвию, однако можно стучать в двери, но никто не откроет. И это самое худшее. Хуже всего будет, если кто-то начнет вслух говорить, что коалиция дронов провалилась. Я надеюсь, что этого не будет", - говорит Силениекс.
В настоящее время Цибенко с беспокойством наблюдает за реализацией плана коалиции дронов во главе с Латвией и решимостью политиков. "Хочу сказать политикам Латвии, что мы сейчас помогаем вам выиграть время. Вы должны это понять. И то, что вы с этим столкнетесь, это сто процентов. Единственный вопрос теперь - будете ли вы к этому готовы?
Я считаю, что необходимо не только увеличить производство дронов, отправляемых в Украину. Это определенно важно. Но Латвия должна подготовить и свою инфраструктуру, чтобы такие дроны могли защитить Латвию. Однако для этого необходимо провести большую работу по популяризации этого движения в Латвии. Начните с популяризации спорта с беспилотниками среди молодежи. Потому что когда через пару лет вы столкнетесь с тем, с чем столкнулись мы, по крайней мере общество будет готово противостоять".
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