Координатором производители рекомендуют назначить учрежденную министерством "Государственную оборонную корпорацию". Потому что целью ее создания было выступить посредником между Минобороны и латвийскими производителями. Это не работа политиков или чиновников. Компания LMT, которая также готова помочь в укреплении коалиции дронов, подтверждает, что со стороны предприятий готовность самая высокая.

Бывший парламентский секретарь министерства Виестурс Силениекс учредил ассоциацию, которая занимается подготовкой пилотов дронов. В том числе из Украины. По его словам, коалиция - это также возможность для Латвии. Потому что теперь стране придется собирать со всего мира самые светлые головы в этой сфере, технологии или даже производственные линии.

"Взять флаг в руки и громко крикнуть - "теперь я!"... Шествие - это хорошо, но нужны действия. И предприниматели готовы, очень заинтересованы, люди готовы, заинтересованы и большой интерес есть со всех сторон.

Украинцы сообщают, что хотели бы перенести свои производства за пределы Украины, в безопасное место, в Евросоюз, в страну НАТО - Латвия в этом смысле отлично подходит. И политическое заявление о коалиции дронов было хорошо услышано в мире.

"Эти люди едут в Латвию, однако можно стучать в двери, но никто не откроет. И это самое худшее. Хуже всего будет, если кто-то начнет вслух говорить, что коалиция дронов провалилась. Я надеюсь, что этого не будет", - говорит Силениекс.

В настоящее время Цибенко с беспокойством наблюдает за реализацией плана коалиции дронов во главе с Латвией и решимостью политиков. "Хочу сказать политикам Латвии, что мы сейчас помогаем вам выиграть время. Вы должны это понять. И то, что вы с этим столкнетесь, это сто процентов. Единственный вопрос теперь - будете ли вы к этому готовы?

Я считаю, что необходимо не только увеличить производство дронов, отправляемых в Украину. Это определенно важно. Но Латвия должна подготовить и свою инфраструктуру, чтобы такие дроны могли защитить Латвию. Однако для этого необходимо провести большую работу по популяризации этого движения в Латвии. Начните с популяризации спорта с беспилотниками среди молодежи. Потому что когда через пару лет вы столкнетесь с тем, с чем столкнулись мы, по крайней мере общество будет готово противостоять".

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