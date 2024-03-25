Роскошный особняк на крыше небоскреба. Почему его владелец, вероятно, никогда не будет в нем жить?

Этот особняк расположен на верхнем этаже 33-этажного роскошного жилого комплекса в Бангалоре (Индия). Площадь пентхауса составляет 3,7 тысяч квадратных метров - два этажа, вертолетная площадка, сад, бассейн и смотровая площадка на 360 градусов.

Ирфан Разак, председатель компании Prestige Estates Projects, которая занималась строительством, ранее о проекте говорил: "Построить особняк на небоскребе такой высоты было непросто, но мы позаботились о том, чтобы он был построен именно так, как было задумано".

​Оценочная стоимость дома - 20 миллионов долларов США (18,41 миллиона евро).

Особняк в Бангалоре был спроектирован для индийского бизнесмена Виджая Маллья и полностью отделен от квартир ниже.

122-метровый небоскреб Kingfisher Towers построен на участке земли площадью 1,8 гектара, где когда-то располагался родовой дом Маллья.

​Примечательно, что существует реальная вероятность того, что Маллья никогда не поселится в эксклюзивном особняке.