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"Я с ней общаюсь": Макс Покровский об Алле Пугачевой

rus.tvnet.lv
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Макс Покровский
Макс Покровский Фото: Кадр из видео

Лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский, осудивший полномасштабное вторжение России в Украину, в беседе с журналистом Вадимом Радионовым на YouTube-канале "И грянул Грэм" рассказал, что находится на связи с Аллой Пугачевой.

Макс Покровский не стал скрывать, что он и Алла Пугачева общаются:

"Я ничего не могу сказать. Что я буду за нее говорить. На нее и так свалилось много всего. Видя, как она себя ведет публично, я понимаю, что я могу произнести эти слова: "Я с ней общаюсь".

Музыкант заметил, что уважительнее было бы сказать, что Примадонна с ним общается, потому что она - артист большей величины, чем он. 

"Это 100% гордость нации. Это грация нации, и это скромность нации. Быть до такой степени адекватной, доброжелательной и простой - для этого надо быть вот ею", - считает Покровский. 

Видео: Иинтервью с Максом Покровским 

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