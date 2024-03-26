Видео ⟩ От окна до киоска - 2 метра! Жители возмущены соседним зданием

В программу обратился жительница дома, которая рассказала, что несколько лет назад, расположенный рядом с домом киоск Narvesen, увеличил свой размер, а само построенное сооружение было передвинуто ближе к входу в здание.

"Поскольку высоту киоска подняли почти на метр, то теперь он закрывает окно квартиры на первом этаже", - рассказала жительница дома.

Жители пожаловались в строительную управу, что строительство с ними не согласовано. Однако ответ был лаконичен - граница здания совпадает с красной линией, и согласование не требуется.

Однако на самом деле киоск сильно беспокоит жильцов - теперь Narvesen находится менее чем в 2 метрах от стены дома.

Кроме того, за киоском регулярно скапливается мусор.

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Видео: Сюжет программы 4. studija