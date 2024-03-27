Skaņu režisors neizslēdza mikrofonus un kāds ir diezgan "sapisies" @tv24_lv pic.twitter.com/QL5sL5CyNN — Dzintars Rudzītis (@Dziraa) March 26, 2024

После завершения программы "Актуальное о военных действиях в Украине", когда зрителям уже были видны титры, в прямом эфире все еще были слышны обсуждения в студии.

Лабуцс, полагая, что микрофон выключен, заявил, что "Спрудс в голову долбится" (Sprūds ir sap*sies galvā).

Примерно через полтора часа после инцидента Лабуцс опубликовал извинения.

"Я всегда высоко ценил работу латвийского оборонного ведомства. С начала войны я боролся за интересы Латвии и сделал все возможное, чтобы Латвия стала сильнее и безопаснее. Прошу прощения за допущенный сегодня вечером непрофессионализм", - написал Лабуцс.

"Esmu vienmēr augstu vērtējis Latvijas aizsardzības resora darbu. Kopš kara sākuma esmu cīnījies par Latvijas interesēm un darījis visu iespējamo, lai Latvija kļūtu stiprāka un drošāka. Atvainojos par šovakar pieļauto neprofesionalitāti,” TV24 ētera personība Jānis Labucs. — TV24 (@tv24_lv) March 26, 2024

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