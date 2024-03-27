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Видео ⟩ Неловкость в прямом эфире: журналист TV24 думая, что микрофон выключен, отругал министра (2)

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video/Dzintars Rudzītis

Журналист телеканала TV24 Янис Лабуцс после завершения передачи высказал грубые замечания в адрес министра обороны Андриса Спрудса. Позже журналист извинился за свои высказывания.

После завершения программы "Актуальное о военных действиях в Украине", когда зрителям уже были видны титры, в прямом эфире все еще были слышны обсуждения в студии.

Лабуцс, полагая, что микрофон выключен, заявил, что "Спрудс в голову долбится" (Sprūds ir sap*sies galvā).

Примерно через полтора часа после инцидента Лабуцс опубликовал извинения.

"Я всегда высоко ценил работу латвийского оборонного ведомства. С начала войны я боролся за интересы Латвии и сделал все возможное, чтобы Латвия стала сильнее и безопаснее. Прошу прощения за допущенный сегодня вечером непрофессионализм", - написал Лабуцс.

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