Исследование: жителей чаще всего мучают боли в спине, суставах и проблемы с давлением

Физическая боль в теле или другие проблемы со здоровьем существенно ухудшают качество нашей жизни и негативно влияют на нашу повседневную жизнь. Данные последнего исследования "Индекса здоровья Mana Aptieka & Apotheka" показывают, что примерно треть жителей Латвии в течение последнего времени испытывали боли в спине или шее (36%), боли в суставах (31%) или боролись с проблемами артериального давления (29%). Кроме того, проблемы со здоровьем часто затрагивают и молодых людей.
Половина населения (49%) старше 55 лет, 36% респондентов в возрасте от 35 до 54 лет и каждый четвертый (24%) в возрасте от 25 до 34 лет в течение последнего года страдали от болей в спине или шее. Боль в суставах также имеет тенденцию к усилению с возрастом, причем наиболее значительное ее увеличение наблюдается в возрасте 35 и 55 лет, однако и молодое поколение также сталкивается с болями в суставах довольно часто – 11% населения в возрасте 18–24 лет и 12% населения в возрасте 18-24 лет и 12% населения. население в возрасте 25–34 лет.
Одна из главных причин проблем со здоровьем – стресс
По мнению Виты Скуи, гастроэнтеролога и методического руководителя Института Anti-Aging, одной из основных причин болей в спине являются не только физические проблемы с позвоночником, но и стресс.
"Сегодня жизнь очень динамична и полна различных раздражений, вызывающих стресс. Скорее всего, проблемы со спиной у значительной части населения напрямую связаны с различными переживаниями как в работе, так и в личной жизни. При ощущении стресса мышцы спины напрягаются, в результате чего возникают боли не в спине, а так называемые скелетно-мышечные боли. Если в течение дня мы были сильно возбуждены, мышцы спины и шеи напряжены, и мы не нашли способа снизить стресс, накопившееся напряжение в мышцах может вызвать очень неприятную и длительную боль. В таком случае следует обратиться за помощью к физиотерапевту или массажисту, а также пересмотреть свой образ жизни", – объясняет причины боли Вита Скуя.
"Каждый должен найти здоровый способ расслабиться. Это может быть спорт, прогулки на свежем воздухе, игры с детьми или домашними животными, любое хобби. Сюда однозначно не следует включать алкоголь или курение, а также социальные сети перед сном, потому что они не расслабляют, а вызывают еще большую тревогу", – напоминает специалист.
Боль в суставах как следствие других заболеваний
Данные опросов показывают, что боли в суставах в равной степени затрагивают как мужчин, так и женщин. Проблемы с суставами не всегда проявляются болью, также можно наблюдать, например, отечность или скованность. У пожилых людей боль часто вызвана износом суставов, а также длительным воспалением или какой-либо травмой. Однако боль не всегда связана с самими суставами – ее причины можно найти и в других местах. Часто боль в суставах также вызвана проблемами обмена веществ, анемией, заболеваниями печени и другими факторами.
"Чтобы наши суставы хорошо функционировали, важно проверять, получаем ли мы достаточно различных микроэлементов. Суставам необходимы кальций, магний, коллаген, жирные кислоты омега-3 и глюкозамин. Также важно питаться питательно и здорово, а также сбалансировать физическую активность и время отдыха", – говорит Вита Скуя.
Вам следует следить за своим кровяным давлением
29% респондентов также беспокоило повышение или понижение артериального давления в течение последнего года. Как известно, повышенное артериальное давление может стать причиной различных серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт. С другой стороны, пониженное кровяное давление вызывает усталость, головокружение и трудности с концентрацией внимания.
По данным опроса, жалобы на повышенное или пониженное давление постепенно увеличиваются с возрастом – если в возрастной группе от 18 до 25 лет на него жаловались только 8% респондентов, то старше 65 лет уже более половины, или 52%. Данные показывают, что проблемы с артериальным давлением чаще возникают у женщин (34%), чем у мужчин (23%).
"Проблемы кровообращения и сосудов являются основной причиной смертности в Латвии, поэтому забота о артериальном давлении в молодом возрасте может уберечь вас от серьезных заболеваний в будущем. Высокое кровяное давление обычно вызвано сочетанием таких факторов, как неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стресс, курение и наследственность. С другой стороны, низкое кровяное давление может быть обусловлено генетикой, а также способствовать недостаточной физической активности или расстройствам пищевого поведения. Поэтому каждый из нас должен регулярно проверять свое артериальное давление и оценивать свой образ жизни", – объясняет Вита Скуя.
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