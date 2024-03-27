Исследование: жителей чаще всего мучают боли в спине, суставах и проблемы с давлением

Половина населения (49%) старше 55 лет, 36% респондентов в возрасте от 35 до 54 лет и каждый четвертый (24%) в возрасте от 25 до 34 лет в течение последнего года страдали от болей в спине или шее. Боль в суставах также имеет тенденцию к усилению с возрастом, причем наиболее значительное ее увеличение наблюдается в возрасте 35 и 55 лет, однако и молодое поколение также сталкивается с болями в суставах довольно часто – 11% населения в возрасте 18–24 лет и 12% населения в возрасте 18-24 лет и 12% населения. население в возрасте 25–34 лет.

Одна из главных причин проблем со здоровьем – стресс

По мнению Виты Скуи, гастроэнтеролога и методического руководителя Института Anti-Aging, одной из основных причин болей в спине являются не только физические проблемы с позвоночником, но и стресс.