Правда ли, что татуировки повышают риск возникновения рака?

В 2012 году учёные из Университета Хельсинки проанализировали американские отчёты о возникновении новообразований на местах татуировок. За 40 лет описано лишь 50 таких эпизодов: 23 случая плоскоклеточного рака кожи и доброкачественной (но потенциально опасной) кератоакантомы, 16 случаев меланомы и 11 случаев базальноклеточного рака. Помимо самого факта наличия татуировки, исследователей интересовал возраст больных на момент её нанесения, сколько времени прошло с тех пор, красители каких цветов использовались в рисунке, а также как интенсивно владелец татуировки подвергал это место воздействию ультрафиолетовых лучей. Учёные отмечают, что в США примерно 80 млн человек имеют татуировки, и из них за 40 лет лишь 16 человек заболели меланомой, локализованной именно в месте узора. Получается, заболеваемость этим типом рака на месте татуировки составляет менее 1 на 200 млн (для сравнения, по прогнозу Американского онкологического общества в 2024 году в США будет диагностировано более 100 000 новых случаев этого онкологического заболевания). То есть риск возникновения меланомы именно на месте тату ничем не отличается от риска того, что она появится на любом другом участке кожи. Аналогична ситуация по плоскоклеточному и базальноклеточному раку. Важен также культурный аспект выбора места для татуировки — обычно это части тела, которые можно продемонстрировать окружающим (руки, ноги, спина). Эти же участки кожи подвергаются большему воздействию ультрафиолета, чья канцерогенность уже не вызывает сомнений. Учитывая, что в мире миллионы людей с татуировками, шансы возникновения новообразований среди них не отличаются от среднестатистических — учёные буквально называют это количество "фоновым шумом". Таким образом, никакой причинно-следственной связи между наличием татуировки и повышенным риском злокачественных опухолей кожи обнаружить не удалось.