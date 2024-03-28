Правда ли, что татуировки повышают риск возникновения рака?

Распространено опасение, будто процесс нанесения тату и используемые при этом красители крайне вредны для здоровья, поскольку значительно повышают вероятность заболеть раком кожи. "Проверено.Медиа" рассказывает, обоснован ли этот страх с научной точки зрения.
О большем риске развития рака кожи у татуированных людей регулярно пишут СМИ и предупреждают в своих интервью врачи. О вреде красителей, используемых тату-мастерами, сообщают и развлекательные сайты, и порталы о здоровье. Нередко в таких публикациях ссылаются на некое исследование 2013 года, авторы которого в том числе заявляли: "Во время нанесения татуировки или создания прокола (пирсинга) через кровь могут передаться такие вирусы, как ВИЧ, гепатит В и С и различные виды рака кожи — плоскоклеточный рак, карцинома и меланома". В блогах тату-салонов и пабликах, посвящённых татуировкам, связь татуировок и рака называют мифической или недоказанной.
Татуировки известны человечеству уже много тысяч лет. Самый древний из обнаруженных наборов для их нанесения (молоточек, ступка и пестик для изготовления пигмента, сам пигмент и аналог шпателя для разравнивания краски) был найден на полинезийском острове Тонга и датируется VII веком до н. э. Однако сами татуировки появились гораздо раньше. Например, они есть на теле "ледяного человека" Этци — мумии возрастом около 5300 лет, обнаруженной в Альпах. Инфракрасная съёмка показала наличие татуировок на мумиях египтянок, живших более 5100 лет назад.
Само слово "татуировка" в европейских языках появилось благодаря Джеймсу Куку. В своей экспедиции на Таити он наблюдал за местным обычаем нанесения перманентного рисунка на кожу, который аборигены называли "татау" — предположительно, это звукоподражание звуку молоточка "тат-тат" и крику боли "ау". Несколько десятилетий слово "тату" обозначало исключительно таитянскую практику, но в середине XIX века укоренилось как обозначение любого перманентного узора на теле.
Для пигментов в древних татуировках использовалась зола, сажа, охра, каменный уголь, киноварь, смола и даже размолотые гусеницы. Нательные рисунки могли наносить для обозначения положения человека в иерархии, защиты от злых сил, демонстрации семейного статуса или религиозных убеждений, а также в качестве украшения и даже для наказания. Предположительно, рисунки на тело Этци были нанесены с терапевтической целью — исследование останков показывает, что при жизни мужчина страдал от дегенеративных изменений позвоночника и суставов, а места его татуировок соответствуют классическим акупунктурным точкам для облегчения боли именно этих участков. Современные татуировки обычно делают с иными целями — 69% американцев, имеющих на теле рисунки, объяснили их появление желанием почтить что-то или напомнить о ком-то или чём-то, 47% хотели таким образом проинформировать окружающих о своих убеждениях, ещё 32% надеялись благодаря тату приукрасить свою внешность. Помимо этого, татуировки могут использоваться в преступных сообществах для обозначения иерархии, а также при реабилитации для перекрытия шрамов, ожогов и рубцов на коже.
Современный процесс нанесения татуировки представляет собой введение красящего пигмента с помощью иглы в верхние слои дермы. Рисунок может наноситься исключительно с помощью иглы или с использованием специальной машинки. Пигменты для татуировок бывают как промышленного производства (их используют профессиональные мастера), так и изготовленные из подручных компонентов (например, чернила из гелевой ручки или жжёная резина — популярный пигмент в местах лишения свободы на постсоветском пространстве).
В 2012 году учёные из Университета Хельсинки проанализировали американские отчёты о возникновении новообразований на местах татуировок. За 40 лет описано лишь 50 таких эпизодов: 23 случая плоскоклеточного рака кожи и доброкачественной (но потенциально опасной) кератоакантомы, 16 случаев меланомы и 11 случаев базальноклеточного рака. Помимо самого факта наличия татуировки, исследователей интересовал возраст больных на момент её нанесения, сколько времени прошло с тех пор, красители каких цветов использовались в рисунке, а также как интенсивно владелец татуировки подвергал это место воздействию ультрафиолетовых лучей. Учёные отмечают, что в США примерно 80 млн человек имеют татуировки, и из них за 40 лет лишь 16 человек заболели меланомой, локализованной именно в месте узора. Получается, заболеваемость этим типом рака на месте татуировки составляет менее 1 на 200 млн (для сравнения, по прогнозу Американского онкологического общества в 2024 году в США будет диагностировано более 100 000 новых случаев этого онкологического заболевания). То есть риск возникновения меланомы именно на месте тату ничем не отличается от риска того, что она появится на любом другом участке кожи. Аналогична ситуация по плоскоклеточному и базальноклеточному раку. Важен также культурный аспект выбора места для татуировки — обычно это части тела, которые можно продемонстрировать окружающим (руки, ноги, спина). Эти же участки кожи подвергаются большему воздействию ультрафиолета, чья канцерогенность уже не вызывает сомнений. Учитывая, что в мире миллионы людей с татуировками, шансы возникновения новообразований среди них не отличаются от среднестатистических — учёные буквально называют это количество "фоновым шумом". Таким образом, никакой причинно-следственной связи между наличием татуировки и повышенным риском злокачественных опухолей кожи обнаружить не удалось.
Сюзанна Килмер, доктор медицины и пресс-секретарь Американской академии дерматологии, согласна с выводами учёных: "Я бы не сказала, что наличие татуировки делает вас предрасположенными к раку кожи. У многих людей есть татуировки, и многие люди заболевают раком кожи, так что такое (возникновение рака на месте узора — прим. ред.) вполне может произойти. Но вызывает ли одно другое? Скорее всего, нет". Аналогичной точки зрения придерживается и Райан Салливан, доктор медицины, онколог из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне: "Увеличивается как количество людей, наносящих татуировки, так и количество выявленных раковых заболеваний кожи, поэтому неизменно растёт и число раковых изменений внутри узора. Однако на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что татуировки — это причина развития рака кожи или других видов рака".
Вместе с тем специалисты отмечают, что данных о пигментах, используемых для нанесения татуировок, недостаточно. Например, в США эти красители не проходят сертификацию, поскольку формально относятся к косметическим товарам, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) лишь проверяет те составы, на которые уже поступили жалобы от потребителей. Роспотребнадзор также не сертифицирует такие пигменты.
Отсутствие сертификации пигментов ведёт и к тому, что некоторые производители пренебрегают соответствием между реальным составом и тем, что указан на упаковке. В 2016 году министерство здравоохранения Австралии исследовало составы 49 красок для татуировок, свободно продающихся на eBay, и обнаружило, что в каждом пятом образце (и в 83% от всех чёрных чернил) присутствовали не заявленные в составе полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) — химические вещества, многие из которых обладают дозозависимым канцерогенным эффектом. Впрочем, воздействию этих углеводородов человек подвергается и другими путями — например, высока их концентрация в копчёном мясе и рыбе, загазованном городском воздухе и сигаретном дыме. Учёные не выясняли, какое количество ПАУ из пигмента распространяется по организму и как на него влияет, поэтому говорить о доказанном канцерогенном эффекте этих красок нельзя. Также в красителях были обнаружены значительные концентрации бария, меди, ртути, цинка, селена и стронция.
Однако и это не повод для паники — в 2017 году датские учёные провели эксперимент на 48 мышах.
- 11 грызунам сделали на спине чёрную татуировку красителями, запрещёнными из-за высокого содержания ПАУ и других потенциально канцерогенных веществ;
- 10 мышей получили красную татуировку также запрещённым пигментом;
- 22 зверькам не только нанесли чёрный узор потенциально канцерогенными красителями, но и регулярно подвергали место рисунка воздействию ультрафиолета;
- Ещё пять мышей остались в контрольной группе.
На протяжении года мыши жили в лаборатории в обычных условиях, только третья группа постоянно подвергалась воздействию УФ-лучей. Затем все животные были умерщвлены и проведена аутопсия. Ни один образец тканей из всех органов не содержал никаких признаков рака или предракового состояния. Учёные объясняют это тем, что татуировка — это разовое воздействие потенциальных, но дозозависимых канцерогенов. То есть от однократного воздействия в момент введения пигмента под кожу онкологическое заболевание не разовьётся, а вот постоянное потребление ПАУ, например вместе с копчёным мясом, вполне может привести к злокачественным изменениям в желудочно-кишечном тракте.
Единственное, что вызывает опасение специалистов, — тот факт, что татуировка может наноситься поверх родинки (краситель внутрь неё, конечно, не вводится, но вокруг естественной пигментации может быть расположен плотный рисунок). Это затрудняет возможность тщательно отслеживать состояние родинки и замечать первые признаки перерождения доброкачественного образования в злокачественное (обычно изменяется его размер, чёткость края, исчезает симметричность или меняется цвет). Так можно пропустить первую стадию озлокачествления и столкнуться впоследствии с более тяжёлой стадией онкологического заболевания.
Вместе с тем процедуру нанесения татуировки сложно назвать полностью безопасной. Во-первых, нельзя исключать вероятность индивидуальной чувствительности к компонентам пигмента — вокруг рисунка может образоваться аллергическая сыпь, возникнуть отёк и покраснение. Наиболее часто аллергическую реакцию вызывает красный пигмент — раньше это можно было объяснить содержащимися в нём соединениями ртути, однако сейчас они почти не используется в красках для татуировок, а рисунки с красным цветом по-прежнему вызывают наибольшее число аллергических реакций. Жёлтый краситель, который содержит сульфид кадмия, также может вызывать повышенную фотосенсибилизацию. Из-за нанесения зелёного пигмента, в состав которого входит соль дихромат калия, на коже людей, чувствительных к хрому, может появиться экзематозная реакция, а синий пигмент на основе алюмината кобальта способен привести к локализованным реакциям гиперчувствительности и в редких случаях к увеиту — воспалению внутри глаза. Также для аллергиков опасность могут представлять иглы, состоящие из сплава с включениями никеля и хрома.
Во-вторых, после введения пигмента в дерму на коже могут образоваться рубцы, обычно это свидетельствует или об индивидуальной реакции, или о непрофессионализме мастера. Иглы для татуировок нарушают целостность кожи, оставшиеся раны могут служить входными воротами для разнообразных инфекций и стать причиной сепсиса. Описан даже смертельный случай — мужчина с хронической болезнью печени сделал татуировку на ноге и через пять дней отправился в отпуск на побережье Мексиканского залива. Через микротравмы кожи из воды в организм попала грамотрицательная бактерия Vibrio vulnificus. Несмотря на максимально агрессивную антибиотикотерапию, у пациента развился септический шок и наступила смерть. Место татуировки также может инфицировать золотистый стафилококк, различные стрептококки, микобактерии, вирус папилломы человека или ДНК-поксвирус Molluscipoxvirus, вызывающий инфекцию под названием "контагиозный моллюск". А вот риск заразиться гепатитом В или С, а также ВИЧ из-за татуировки, вопреки популярным заблуждениям, крайне невелик. Все описанные случаи заражения вирусными гепатитами происходили исключительно в подпольных тату-салонах или тюрьмах, а случаев заражения ВИЧ из-за татуировок, сделанных квалифицированными специалистами, соблюдающими правилами асептики и антисептики, в научной литературе и вовсе не описано.
В-третьих, татуировки на пояснице у женщин делают затруднительной или вовсе невозможной (в случае полного покрытия кожи в месте потенциальной инъекции) эпидуральную анестезию, применяющуюся для обезболивания в родах. Проведённые ранее опыты на кроликах показали, что при такой инъекции через татуированную кожу микрочастицы красителя способны проникнуть в мозговые оболочки.
При этом татуировки могут использоваться в рамках реабилитации у онкологических больных. Популярна, например, процедура нанесения рисунка, имитирующего ареолу и сосок, у женщин после операции по реконструкции молочной железы и соска, выполненной в процессе лечения рака молочной железы, или после профилактической мастэктомии. Такая татуировка выполняет не только эстетическую, но и терапевтическую функцию: опросы "демонстрируют, что у подавляющего большинства женщин, которые сделали татуаж ареолы после реконструкции груди, повышается удовлетворённость жизнью, а их картина тела улучшается". Помимо этого, онкологическим больным врачи также могут разрешить сделать татуировку или татуаж бровей или век до химиотерапии или после неё.
Таким образом, нет убедительных доказательств, что татуировки, выполненные профессиональным мастером в специализированном салоне и с соблюдением правил асептики и антисептики, повышают риск развития рака кожи или других онкологических заболеваний. Более того, внесение красящего пигмента под кожу может использоваться как эстетическая и терапевтическая практика при лечении онкологических заболеваний. При этом татуировки действительно могут затруднить раннее обнаружение предраковых изменений кожи. Не рекомендуется наносить татуировки поверх родинок, поскольку травматизация этих образований также может привести к неблагоприятным последствиям.
Большей частью неправда
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