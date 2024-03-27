Фото ⟩ Пролет истребителей и выставка военной техники НАТО у памятника Свободы

В открытии выставки приняли участие военнослужащие стран НАТО, которые в данный момент в ротационном порядке выполняют служебные обязанности в Латвии, а с музыкальным представлением выступил оркестр штаба Национальных вооруженных сил. Выставка у памятника Свободы будет проходить до 25 апреля.

С 8:30 до 16:00 на площади Бривибас можно было также осмотреть выставку военной техники Латвии и стран союзников, а также встретиться с военнослужащими боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.

Галерея: Выставка военной техники Латвии и НАТО

В свою очередь, в 15:00 в Латвийском военном музее состоялась церемония гашения марки и конверта "Латвия НАТО-20", посвященных 20-летию членства Латвии в НАТО, и открытие выставки "НАТО - для тебя и Латвии". Выставка будет работать до августа 2024 года.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр будет находиться с визитом в Латвии до 29 марта. В ходе визита председатель Военного комитета НАТО встретится с министром обороны Спрудсом и командующим Национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Калниньшем, чтобы обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности.

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