В Вене у памятника советским воинам нарисовали два портрета Навального

Два портрета погибшего российского оппозиционера Алексея Навального нарисованы возле памятника советским воинам в Вене, столице Австрии.
Портреты, нарисованные аэрозольной краской, были завершены в среду, 27 марта. Они расположены на стене за памятником советским воинам, который уже был окрашен в цвета украинского флага, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Стена является частью дворца Шварценберг (Palais Schwarzenberg), который принадлежит дворянскому роду бывшего министра иностранных дел Чехии Карела Шварценберга. Шварценберг умер в ноябре прошлого года.
Галерея: Портрет Навального
Памятник, советскому солдату, был поставлен после оккупации Вены советской армией в 1945 году. С 1945 по 1955 год Австрия была разделена на зоны оккупации, пока в 1955 году не восстановила полный суверенитет.
"Памятник увековечивает память жертв диктатуры, а Навальный является очевидной жертвой диктатуры", - заявил австрийскому информационному агентству, представитель Фонда семьи Шварценбергов.
Портреты Навального нарисовал дуэт австрийских граффити-художников Joel Gamnou. Один из художников дуэта заявил, что "пока мы получили только положительные отзывы".
Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС), действующий при посольстве России в Австрии, пожаловался, что стена за памятником советским воинам "злоупотребляет в политических целях".
Импровизированный мемориал Навальному перед посольством России за последние две недели дважды убирали. Прокуратура Вены рассматривает возможность начала расследования этих инцидентов.
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