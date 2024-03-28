В Вене у памятника советским воинам нарисовали два портрета Навального

Портреты, нарисованные аэрозольной краской, были завершены в среду, 27 марта. Они расположены на стене за памятником советским воинам, который уже был окрашен в цвета украинского флага, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Стена является частью дворца Шварценберг (Palais Schwarzenberg), который принадлежит дворянскому роду бывшего министра иностранных дел Чехии Карела Шварценберга. Шварценберг умер в ноябре прошлого года.

Галерея: Портрет Навального

Памятник, советскому солдату, был поставлен после оккупации Вены советской армией в 1945 году. С 1945 по 1955 год Австрия была разделена на зоны оккупации, пока в 1955 году не восстановила полный суверенитет.

"Памятник увековечивает память жертв диктатуры, а Навальный является очевидной жертвой диктатуры", - заявил австрийскому информационному агентству, представитель Фонда семьи Шварценбергов.

Портреты Навального нарисовал дуэт австрийских граффити-художников Joel Gamnou. Один из художников дуэта заявил, что "пока мы получили только положительные отзывы".

Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС), действующий при посольстве России в Австрии, пожаловался, что стена за памятником советским воинам "злоупотребляет в политических целях".

Импровизированный мемориал Навальному перед посольством России за последние две недели дважды убирали. Прокуратура Вены рассматривает возможность начала расследования этих инцидентов.

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