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Названы пять победителей театральной премии. Среди них - актер Театра им. Чехова Маликов

rus.tvnet.lv
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Фото: publicitātes

Отмечая Международный день театра, Союз театральных деятелей Латвии (LTDS) ежегодно, 27 марта, объявляет победителей премии "За выдающиеся достижения в области театрального искусства".

В 2024 году правление LTDS решило наградить пять артистов театра: премия Лилиты Берзини будет вручен актрисе и режиссеру Латвийского национального театра Дите Лурине за яркую работу в последних двух сезонах, а также за многолетнюю работу в ведущих ролях.

Премию Харийса Лиепиньша получат два актера:

  • Актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Александр Маликов за убедительную, динамичную и разностороннюю игру в последние сезоны.
  • Актер театра "Дайлес" Лаурис Дзелзитис за яркую, зрелую и неповторимую игру в предыдущих сезонах.

Премия Эдуарда Смильгиса будет вручена Инесе Мичуле, директору Валмиерского драматического театра, за значительную, яркую и новаторскую режиссуру в последние сезоны.

Премия имени Хелены Тангиевой-Бирзниеце будет вручена артистке балета Латвийской национальной оперы и педагогу Рижской балетной школы Индре Лапшиной за выдающуюся педагогическую работу по подготовке молодых артистов балета.

Церемония награждения состоится 3 июня 2024 года в Театральном музее Эдуарда Смильгиса. Лауреатам будут вручены награды, созданные художником Марисом Шустиньшем, и знаки отличия.

Номинантов рекомендуют латвийские профессиональные театры, театральные критики, Латвийская ассоциация профессионального балета, Латвийская академия культуры, Музей Театра имени Эдуарда Смильгиса и LTDS.

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