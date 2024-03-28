Названы пять победителей театральной премии. Среди них - актер Театра им. Чехова Маликов

В 2024 году правление LTDS решило наградить пять артистов театра: премия Лилиты Берзини будет вручен актрисе и режиссеру Латвийского национального театра Дите Лурине за яркую работу в последних двух сезонах, а также за многолетнюю работу в ведущих ролях.