Внук приговорен к 18 годам тюрьмы за убийство своего деда

20 марта суд рассмотрел дело, по которому обвинялись двое мужчин - один за убийство с корыстным умыслом и кражу, а другой - за пособничество в убийстве с корыстным умыслом. Исполнитель убийства приговорен к 18 годам лишения свободы, а пособник - к 13 годам лишения свободы.

Внук убитого был одним из двух его наследников. Предполагая, что дед собирается продать свою недвижимость и вырубить лес на своем участке, тем самым значительно уменьшив долю внука как наследника, мужчина решил его убить.

Убийство было совершено из охотничьего ружья, зарегистрированного на имя обвиняемого, через кухонное окно выстрелами в голову. После убийства обвиняемый проник в дом жертвы и украл его бумажник.

Во время убийства второй обвиняемый покрывал убийцу, работая вместо него в охранной фирме. Используя служебный автомобиль, он встретился с человеком, застрелившим деда, в заранее оговоренном месте, где получил от него не менее 140 евро. Кроме того, соучастник убийства позже сжег украденный кошелек деда в печи своего дома, чтобы скрыть следы преступления.

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