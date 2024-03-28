В коалиции не ждут, что отставка Кариньша сильно повлияет на работу правительства

Председатель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис сказал, что решение об отставке Кариньша было принято премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") и "Новым Единством".

По мнению Рокпелниса, отставка Кариньша свидетельствует о том, что правительство готово взять на себя ответственность и делать то, что нужно делать, и, соответственно, если допущены ошибки, признать их. "Это не создаст для правительства никаких препятствий, мы продолжим работать так же эффективно, как и до сих пор", - выразил мнение политик.

Председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев также уверен, что на работу правительства произошедшее не повлияет, и считает, что в глазах общественности Кариньш останется уважаемым политиком.

Как сообщалось, министр иностранных дел Кариньш в четверг после встречи с премьер-министром Силиней заявил об уходе с должности.

Кариньш покинет пост министра иностранных дел 10 апреля. Эта дата выбрана потому, что следующее заседание Сейма, на котором можно назначить нового министра, состоится 11 апреля.

Уже несколько месяцев СМИ освещают скандал с использованием частных авиарейсов делегациями, возглавляемыми Кариньшем, в период его премьерства.

По данным Государственной канцелярии, с 2021 года по сентябрь 2023 года из государственного бюджета на спецрейсы Кариньша и его сотрудников было потрачено 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрытых Европейским союзом - 1,36 миллиона евро.

На прошлой неделе Генеральная прокуратура объявила о начале уголовного расследования по факту предполагаемой растраты средств в связи с использованием спецрейсов для этих командировок.

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