В следующем году могут быть перенесены два рабочих дня

Как поясняет Минблаг, в 2025 году два рабочих дня приходятся на период между государственным праздником и выходным днем: 2 мая выпадает на пятницу между государственным праздником 1 мая и субботой, 3 мая, а 17 ноября - на понедельник между воскресеньем, 16 ноября, и государственным праздником 18 ноября.