Израиль в понедельник признал, что организовал ликвидацию лидера палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании, пишет dpa.
Израиль признал, что организовал ликвидацию лидера ХАМАС
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил это во время своего выступления, посвященного будущим репрессиям против поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене.
"Мы атакуем стратегическую инфраструктуру хуситов и уничтожим их лидеров. Точно так же, как мы поступили с Ханией, [военным командиром ХАМАС Яхьей] Синваром и [лидером шиитской "Хезболлы" Хасаном] Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане", - цитирует Каца в своем заявлении министерство обороны Израиля.
Синвар был ликвидирован Израилем 16 октября, а Насралла - 27 сентября в Бейруте.
62-летний Хания был убит 31 июля в результате взрыва в гостевом доме иранского правительства в Тегеране.
Хания был членом ХАМАС на протяжении нескольких десятилетий, а в последнее время руководил террористической организацией из Катара.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!