Израиль признал, что организовал ликвидацию лидера ХАМАС

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил это во время своего выступления, посвященного будущим репрессиям против поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене.

"Мы атакуем стратегическую инфраструктуру хуситов и уничтожим их лидеров. Точно так же, как мы поступили с Ханией, [военным командиром ХАМАС Яхьей] Синваром и [лидером шиитской "Хезболлы" Хасаном] Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане", - цитирует Каца в своем заявлении министерство обороны Израиля.

Синвар был ликвидирован Израилем 16 октября, а Насралла - 27 сентября в Бейруте.

62-летний Хания был убит 31 июля в результате взрыва в гостевом доме иранского правительства в Тегеране.

Хания был членом ХАМАС на протяжении нескольких десятилетий, а в последнее время руководил террористической организацией из Катара.

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