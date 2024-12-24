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Израиль признал, что организовал ликвидацию лидера ХАМАС

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Люди принимают участие в марше, организованном палестинскими и ливанскими молодежными организациями в городе Сайда на юге Ливана 5 августа 2024 года в знак протеста против убийства главы ХАМАС Исмаила Хании (на фото внизу) и военного командира "Хезболлы" Фуада Шукура (на фото вверху).
Люди принимают участие в марше, организованном палестинскими и ливанскими молодежными организациями в городе Сайда на юге Ливана 5 августа 2024 года в знак протеста против убийства главы ХАМАС Исмаила Хании (на фото внизу) и военного командира "Хезболлы" Фуада Шукура (на фото вверху). Фото: MAHMOUD ZAYYAT

Израиль в понедельник признал, что организовал ликвидацию лидера палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании, пишет dpa.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил это во время своего выступления, посвященного будущим репрессиям против поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене.

"Мы атакуем стратегическую инфраструктуру хуситов и уничтожим их лидеров. Точно так же, как мы поступили с Ханией, [военным командиром ХАМАС Яхьей] Синваром и [лидером шиитской "Хезболлы" Хасаном] Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане", - цитирует Каца в своем заявлении министерство обороны Израиля.

Синвар был ликвидирован Израилем 16 октября, а Насралла - 27 сентября в Бейруте.

62-летний Хания был убит 31 июля в результате взрыва в гостевом доме иранского правительства в Тегеране.

Хания был членом ХАМАС на протяжении нескольких десятилетий, а в последнее время руководил террористической организацией из Катара.

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