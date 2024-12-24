Новая власть Сирии: повстанческие группировки согласились самоликвидироваться

Контролируемое государством информационное агентство SANA опубликовало фотографию нового сирийского лидера Ахмеда аль-Шараа, окруженного лидерами нескольких вооруженных группировок.

Однако среди них нет представителей возглавляемых курдами сил, контролирующих северо-западные области страны.

Совещание завершилось "соглашением о ликвидации всех групп и их интеграции [в регулярную армию] под контролем Минобороны", - говорится в заявлении, распространенном SANA.

Ранее в воскресенье аль-Шараа заявил, что новые власти не допустят нахождения оружия вне контроля правительства.

Он отметил, что это касается и возглавляемых курдами сил.

Под руководством возглавляемой Шараа исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" был свергнут режим президента Башара Асада, и командующий воинскими подразделениями группировки на прошлой неделе в беседе с агентством AFP отметил, что контролируемые курдами территории будут интегрированы в единую Сирию, возглавляемую новыми властями.

Продолжавшаяся 13 лет гражданская война унесла более полумиллиона жизней и расколола страну на многие зоны влияния, контролируемые различными вооруженными группировками, которые, в свою очередь, поддерживаются различными региональными и глобальными центрами власти.

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