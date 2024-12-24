Действующий президент Молдовы Майя Санду во вторник принесла присягу, вступив на должность главы государства на второй срок, и поблагодарила избирателей, которые, несмотря на давление России, сделали проевропейский выбор.
Майя Санду вступила в должность президента Молдовы на второй срок
"Можем гордиться тем, что, несмотря на проблемы, мы смогли встать на правильную сторону истории, - заявила Санду, обращаясь к депутатам парламента и членам Конституционного суда. - Мы защитили демократию перед лицом внешних угроз".
"Несмотря на все давление, Молдова проголосовала за однозначное направление - за развитое европейское государство, которое предоставляет большую безопасность и процветание", - отметила президент.
В начале ноября во втором туре выборов Санду набрала 55,33% голосов, переиграв пророссийского кандидата, социалиста Александра Стояногло.
Победа Санду состоялась, во многом, благодаря большой активности избирателей, проживающих за рубежом.
Но значительная часть граждан, проживающих в сельской местности, фактически контролируемом Россией сепаратистском регионе Приднестровья и автономной Гагаузии, по-прежнему питает симпатии к Москве.
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