Майя Санду вступила в должность президента Молдовы на второй срок

"Можем гордиться тем, что, несмотря на проблемы, мы смогли встать на правильную сторону истории, - заявила Санду, обращаясь к депутатам парламента и членам Конституционного суда. - Мы защитили демократию перед лицом внешних угроз".

"Несмотря на все давление, Молдова проголосовала за однозначное направление - за развитое европейское государство, которое предоставляет большую безопасность и процветание", - отметила президент.

В начале ноября во втором туре выборов Санду набрала 55,33% голосов, переиграв пророссийского кандидата, социалиста Александра Стояногло.

Победа Санду состоялась, во многом, благодаря большой активности избирателей, проживающих за рубежом.

Но значительная часть граждан, проживающих в сельской местности, фактически контролируемом Россией сепаратистском регионе Приднестровья и автономной Гагаузии, по-прежнему питает симпатии к Москве.

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