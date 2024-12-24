Четыре дня рейдов: водители какого возраста чаще попадаются пьяными за рулем?

В понедельник Госполиция провела 2562 проверки водителей транспортных средств, среди которых оказались 13 пьяных водителей.

Правоохранители начали три уголовных процесса за управление транспортным средством в пьяном состоянии и без прав в Рижском и Курземском регионах, а также один уголовный процесс за управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ - в Рижском регионе.

Трое из задержанных нетрезвых водителей находились в состоянии опьянения с концентрацией алкоголя не выше одного промилле. Остальные десять были в состоянии серьезного опьянения, поэтому их транспортное средство будет конфисковано или взыскана его стоимость.

Данные, полученные Госполицией за четыре дня рейдов, свидетельствуют, что больше всего нетрезвых водителей - в возрасте от 31 до 50 лет, далее следует возрастная группа старше 50 лет, затем водители в возрасте до 30 лет.

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