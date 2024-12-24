Утром во вторник в Риге в пожаре погиб человек

В 5:44 пожарные получили вызов в Латгальское предместье Риги, где в жилом доме произошел пожар. На месте происшествия было констатировано, что на первом этаже двухэтажного жилого дома горят бытовые вещи на площади в пять квадратных метров.

В пожаре погиб человек.

До прибытияч VUGD из здания своими силами эвакуировались два человека, а еще трех человек эвакуировали пожарные.

В 7:26 работа на месте происшествия была завершена.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 45 вызовов - 11 на тушение пожаров, в том числе на один лесной пожар, 20 - на спасательные работы, а 14 вызовов оказались ложными.

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