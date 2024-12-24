В России покончил с собой подросток, которого вывезли из Украины

До начала полномасштабного российского вторжения Александр вместе с другими детьми жил в детском доме семейного типа в поселке Токаревка Херсонской области. Во время оккупации директор учреждения Лидия Шарварлы согласилась сотрудничать с РФ, за что была назначена "главой" поселения.

В ноябре 2022 года вооруженные силы Украины освободили часть оккупированной территории Херсонской области. В итоге местным коллаборационистам пришлось уезжать, в том числе Лидии Шарварлы, которая забрала с собой детей детского дома.

Однако после приезда в Россию директор детского дома отказалась заботиться о детях, за которых ранее взяла на себя ответственность. В итоге Александр попал в новую приемную семью, где остался и после достижения 18 лет.

В январе 2024 года Александр покончил с собой. Приемная семья сообщает, что молодой человек якобы в последний момент пытался спастись и выбраться из петли, но ему все же не удалось. На месте трагедии был обнаружен телефон Александра, с которого были удалены все данные.