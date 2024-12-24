В России, в Краснодарской области, покончил с собой 18-летний Александр Якущенко. Он в подростковом возрасте был депортирован из оккупированной части Херсонской области, и знакомые молодого человека считают, что он покончил с собой, так как не смог вернуться в Украину, передает "Украинская правда".
В России покончил с собой подросток, которого вывезли из Украины
До начала полномасштабного российского вторжения Александр вместе с другими детьми жил в детском доме семейного типа в поселке Токаревка Херсонской области. Во время оккупации директор учреждения Лидия Шарварлы согласилась сотрудничать с РФ, за что была назначена "главой" поселения.
В ноябре 2022 года вооруженные силы Украины освободили часть оккупированной территории Херсонской области. В итоге местным коллаборационистам пришлось уезжать, в том числе Лидии Шарварлы, которая забрала с собой детей детского дома.
Однако после приезда в Россию директор детского дома отказалась заботиться о детях, за которых ранее взяла на себя ответственность. В итоге Александр попал в новую приемную семью, где остался и после достижения 18 лет.
В январе 2024 года Александр покончил с собой. Приемная семья сообщает, что молодой человек якобы в последний момент пытался спастись и выбраться из петли, но ему все же не удалось. На месте трагедии был обнаружен телефон Александра, с которого были удалены все данные.
Мать мальчика Елена Якущенко (украинские органы опеки изъяли Александра у нее в 2016 году), проживающая в Хмельницкой области, не верит, что ее сын осмелился покончить с собой.
"Я не верю, что он повесился. Я с ним разговаривал, он был счастлив. Что могло произойти в течение недели-двух?" - говорит женщина.
По словам женщины, ее сын болезненно переживал депортацию в Россию и обещал приехать к ней в конце 2023 года.
Карина Петренко, бывшая воспитанница детского дома Лидии Шарварлы, утверждает, что, по словам органов опеки, Александр хотел вернуться в Украину, но у него отобрали документы. Девушка предполагает, что это могло стать причиной самоубийства молодого человека.
Одноклассники мальчика, в свою очередь, утверждают, что мальчик жаловался на плохое отношение со стороны приемной семьи.
С начала полномасштабного вторжения почти 20 000 украинских детей были депортированы или принудительно перевезены в Россию, и еще почти две тысячи считаются пропавшими без вести.
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