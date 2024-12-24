WP: Байден готовит "прощальный удар по военному сундучку Путина"

По словам источников, новые меры могут быть направлены против так называемого теневого флота России - международных судов, перевозящих российскую нефть в обход санкций. При этом ограничения могут распространиться и на тех российских экспортеров нефти, на которых ранее санкции не распространялись. Кроме того, по словам источников WP, рассматривается возможность аннулирования лицензий, позволяющих банкам обрабатывать платежи за российские энергоресурсы.

Источники информации отмечали, что санкции дадут команде новоизбранного президента США Дональда Трампа большее влияние на Владимира Путина на переговорах о прекращении войны России и Украины. По словам одного высокопоставленного американского чиновника, эти меры поставят Украину "в наилучшую возможную позицию", чтобы она могла защищать себя и договариваться о мире на "справедливых" условиях.

Информационное агентство Bloomberg 11 декабря первым сообщило, что США рассматривают возможность установления санкций против торговли российской нефтью. По данным источников агентства, команда Байдена работает над экспортными ограничениями некоторых видов российской нефти, а также над санкциями против теневого флота, участвующего в транспортировке нефти.

Со времен второго вторжения российских войск на Украину в феврале 2022 года американские власти ввели санкции в отношении российских банков, оборонных, промышленных предприятий и других предприятий. В то же время российскую энергетическую отрасль они затронули лишь частично. Как отмечает The Washington Post, с начала войны администрация Джо Байдена осторожно относилась к серьезному влиянию на российский энергетический экспорт, предполагая, что это приведет к резкому росту цен на нефть, а значит, и к росту цен на бензин в США. Издание отмечает, что даже перед уходом из Белого дома Байден, возможно, не хочет повышать цены на бензин, чтобы передать своему преемнику сильную экономику.

The Washington Post отмечает, что продажи нефти и газа составляют от одной трети до половины всех доходов российского бюджета. Американская корпорация S&P Global в своем январском докладе 2024 года отметила, что в 2023 году Россия заработает от продажи энергоресурсов около $100 млрд.

Евросоюз в объявленном 16 декабря 15-м пакете санкций против России ввел ограничения для судоходных компаний, связанных с теневым флотом России, а также 52 танкера из третьих стран, перевозящих российскую нефть.

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