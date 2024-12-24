Видео В международных водах Средиземного моря затонуло грузовое судно Минобороны России

A Russian cargo ship Ursa Major sank in the Mediterranean Sea off the coast of Spain after an explosion, the Spanish newspaper La Verdad reported.



It is reported that the Russian dry cargo ship wrecked in international waters between Spain and Algeria. 14 crew members were… pic.twitter.com/T6f0PpdAdP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 24, 2024

В понедельник в машинном отделении судна произошел взрыв. Спасательной операцией, в которой принимали участие несколько судов, руководил российский военный корабль.

14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены в Испании. Два члена экипажа пропали без вести.

Капитан Ursa Major утверждает, что в момент катастрофы на судне находились пустые контейнеры. Судно 11 декабря вышло из порта Санкт-Петербурга и отправилось во Владивосток, куда планировало прибыть 22 января.

Как указывает "Медиазона", Ursa Major принадлежит предприятию Минобороны РФ "Оборонлогистика" и несколько лет перевозило грузы, оснащая российский военный контингент в Сирии.

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