Вт, 24.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Видео В международных водах Средиземного моря затонуло грузовое судно Минобороны России

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Грузовое судно. Иллюстративное фото
Грузовое судно. Иллюстративное фото Фото: Reuters/ScanPix

В международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром затонуло российское грузовое судно Ursa Major, которое в свое время оснащало российский военный контингент в Сирии, сообщили во вторник испанские СМИ.

В понедельник в машинном отделении судна произошел взрыв. Спасательной операцией, в которой принимали участие несколько судов, руководил российский военный корабль.

14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены в Испании. Два члена экипажа пропали без вести.

Капитан Ursa Major утверждает, что в момент катастрофы на судне находились пустые контейнеры. Судно 11 декабря вышло из порта Санкт-Петербурга и отправилось во Владивосток, куда планировало прибыть 22 января.

Как указывает "Медиазона", Ursa Major принадлежит предприятию Минобороны РФ "Оборонлогистика" и несколько лет перевозило грузы, оснащая российский военный контингент в Сирии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх