В международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром затонуло российское грузовое судно Ursa Major, которое в свое время оснащало российский военный контингент в Сирии, сообщили во вторник испанские СМИ.
Видео ⟩ В международных водах Средиземного моря затонуло грузовое судно Минобороны России
A Russian cargo ship Ursa Major sank in the Mediterranean Sea off the coast of Spain after an explosion, the Spanish newspaper La Verdad reported.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 24, 2024
It is reported that the Russian dry cargo ship wrecked in international waters between Spain and Algeria. 14 crew members were… pic.twitter.com/T6f0PpdAdP
В понедельник в машинном отделении судна произошел взрыв. Спасательной операцией, в которой принимали участие несколько судов, руководил российский военный корабль.
14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены в Испании. Два члена экипажа пропали без вести.
Капитан Ursa Major утверждает, что в момент катастрофы на судне находились пустые контейнеры. Судно 11 декабря вышло из порта Санкт-Петербурга и отправилось во Владивосток, куда планировало прибыть 22 января.
Как указывает "Медиазона", Ursa Major принадлежит предприятию Минобороны РФ "Оборонлогистика" и несколько лет перевозило грузы, оснащая российский военный контингент в Сирии.
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