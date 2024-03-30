Полиция ищет пропавшего Екаба. У мужчины проблемы со здоровьем

Государственная полиция разыскивает пропавшего Екаба 1992 года рождения, который 30 марта в 02:00 ночи покинул свое место жительства в Марупе и до сих пор не вернулся. У мужчины имеются проблемы со здоровьем.
Приметы: рост 173 см, худощавое телосложение, бритая голова. На мужчине были джинсы, светло-коричневая клетчатая куртка, голубой свитер, темно-синяя обувь.
Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.
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