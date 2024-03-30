Латвийская телеведущая делится советами, как поддерживать себя в форме

Яне Дулевской особенно приходится думать о своем имидже, поскольку, когда она ведет телевизионные программы и мероприятия, ей часто приходится находиться перед публикой. Это как рабочий инструмент. Кроме того, в социальных сетях Яну также спрашивают, в чем секреты ее внешности.

Вот несколько рекомендаций Яны!

"Начну с того, что я занимаюсь спортом и делаю это только в тренажерном зале. Я занимаюсь правильными силовыми тренировками. Все эти упражнения мне когда-то показывал мой муж, а также его друг и коллега Мартиньш, который сейчас является тренером моих сыновей. Теперь мне больше не нужна помощь и тренер, потому что за эти годы я все выучила и отшлифовала.

Она также занимается спортом по психологическим причинам. "Если есть какие-то травмы и переживания, я их все оставляю в спортзале", - заявила телеведущая.

Яна Дулевска также напомнила о важности сбалансированного питания.

Уход за кожей и различные процедуры для лица, которые помогут дольше выглядеть моложе, также являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Телевизионной диве до сих пор удавалось защитить свою внешность щадящими методами, без хирургического вмешательства.

Яна считает посещение сауны еще одним ритуалом красоты. Телеведущая признается, что может быть благодарна своей генетике, ведь мама Яны тоже всегда выглядела молодо.

Подробности читайте в номере Kas Jauns от 26 марта!

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