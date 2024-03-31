Нападавшие в Лондоне нанесли ножевые ранения иранскому журналисту-политэмигранту

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC

История угроз со стороны Ирана

Сима Сабет, другая ведущая Iran International, в прошлом работавшая во Всемирной службе Би-би-си, написала в сети X, что после нападения на Зераати полиция рекомендовала ей временно покинуть свой дом. По ее словам, в прошлом году КСИР пытался убить и ее, а также ее коллегу.

В январе МИД Великобритании объявил о санкциях в отношении В/ч 840 КСИР, после того как телеканал ITV показал расследование о том, что это подразделение готовило покушения на двух ведущих Iran International.

Еще раньше, в феврале 2023 телеканал временно перебазировался из Лондона в Вашингтон, ссылаясь на эскалацию угроз со стороны иранских спецслужб. Он возобновил работу из Лондона в сентябре.

В декабре прошлого года по несвязанному делу в Британии был осужден на три с половиной года Магомед-Хусейн Довтаев, родившийся в Чечне гражданин Австрии, который следил за журналистами Iran International в рамках подготовки покушения на них.

По данным Лондонской полиции, с начала 2022 года предотвращено 15 заговоров с целью похищения или убийства живущих в Великобритании лиц, которых иранский режим воспринимает как своих врагов.